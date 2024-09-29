سيكولوجية المساحات المعيشية والمكتبية: التصميم لغرض الصحة النفسية والعاطفية

(MENAFN
- Keelcomms) هل سبق لك أن دخلت غرفة وشعرت بالهدوء على الفور، أو ربما بالقلق؟ إن محيطنا له تأثير عميق على صحتنا العقلية والعاطفية. وينطبق ذلك بشكل خاص على المساحات التي نقضي فيها معظم الوقت كمنازلنا وأماكن عملنا.
لقد أثبتت العديد من الدراسات وجود صلة واضحة بين الظروف السكنية الرديئة مثل الاكتظاظ والرطوبة والمرافق غير الكافية، وتفاقم مشاكل الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب والتوتر والأرق ونوبات الهلع.
قوة التصميم
تستكشف سيكولوجية المساحات السكنية والمكتبية كيفية تأثير خيارات التصميم المعماري والداخلي على أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا. يشير استطلاع أجراه مجلس المباني المستدامة الأمريكي إلى أن الموظفين في المباني المعتمدة وفق تقييمات وتصنيفات الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "ليد" (LEED) يتمتعون بمستوى أعلى من السعادة والصحة والإنتاجية مقارنةً بأولئك الذين يعملون في مساحات العمل التقليدية أو غير المعتمدة من "ليد". إن مفهوم مساحات السكن والعمل يتجاوز المظاهر والجماليات، فهو يتعلق أيضاً بمدى قدرته على خلق بيئة داعمة لصحتنا العقلية والعاطفية.
مبادئ التصميم المدعومة علمياً
يمكن للعديد من مبادئ التصميم الأساسية للبيئة المحيطة أن تسهم في تحقيق أثر نفسي إيجابي.
التصميم البيوفيلي
لدى البشر ارتباط فطري بالطبيعة. يدمج التصميم البيوفيلي العناصر الطبيعية مثل الضوء والنباتات والمواد الطبيعية في البناء. تشير الدراسات إلى أن التصميم البيوفيلي يمكن أن يخفض مستوى التوتر ويعزز الوظيفة الإدراكية ويحسن المزاج. كما تشير أبحاث جامعة "إكستر" (University of Exeter) إلى أن إضافة النباتات في المكاتب يمكن أن تزيد من إنتاجية الموظفين بنسبة تصل إلى 15%، بينما يشير تقرير "هيومن سبيسز" (Human Spaces) إلى إمكانية تعزيز الإنتاجية بنسبة 6% وزيادة الإبداع بنسبة تصل إلى 15% من خلال التصميم البيوفيلي.
علم نفس الألوان
لدى الألوان تأثير موثّق علمياً على عواطفنا، إذ تعزز الألوان الباردة مثل الأزرق والأخضر مشاعر الهدوء، بينما يمكن للألوان الدافئة مثل الأصفر والبرتقالي زيادة معدلات الطاقة وتعزيز والإبداع. كما أن أبحاث صادرة عن معهد تصميم التجزئة (Retail Design Institute) تسلط الضوء على التأثير النفسي للألوان ضمن مساحات البيع بالتجزئة. ويمكن أن تحفز الألوان الدافئة مثل الأحمر والبرتقالي الشهية وتشجع المتسوقين على الشراء اللاإرادي، بينما تعزز الألوان الأكثر برودة مثل الأزرق والأخضر مشاعر السكينة وتناسب مناطق الاسترخاء.
الأرغونوميات المكانية
يعد تحسين المساحة الوظائفية وتعزيز مستوى الراحة في مكان العمل أمراً بالغ الأهمية. تساعد المساحة المصممة بشكل جيد على تخفيض مستوى الفوضى وتسهيل عملية الحركة، مما يساهم في تقليل التوتر وتعزيز الإنتاجية.
قدرة الماء على تهدئة الأعصاب
لطالما ارتبطت المياه بعناصر الهدوء والتجديد، إذ أنها توفّر ملاذاً طبيعياً بعيداً عن الإجهاد الحسي الذي تسببه الحياة العصرية. تشير الدراسات العلمية إلى أن وجود الماء يوفر حالة تأملية ويخفض ضغط الدم ويقلل من مستويات هرمون التوتر. هذه الظاهرة، المعروفة باسم "الفكر الأزرق"، تسلّط الضوء على استجابة الدماغ للطاقة الإيجابية الناتجة عن وجود الماء. ومن خلال إدخال عناصر مائية مثل البحيرات الهادئة والنوافير والمياه الجارية والأحواض الداخلية في التصميم المعماري والداخلي، يمكننا تعزيز الهدوء والرفاهية العامة للمكان. كما يوفر منظر وصوت الماء تجربة حسية تساعد على الاسترخاء وصفاء الذهن والإحساس بالسلام، مما يجعل أي بيئة أكثر جاذبية وراحة.
التطبيقات التصميمية في مجال العقارات
كيف يمكن تطبيق هذه المبادئ في المجال العقاري؟
الخلوات السكنية
تخيّل منزلاً مليئاً بالضوء الطبيعي، يتخلله لمسات زرقاء وخضراء هادئة وتصاميم مميزة تستغل المساحة المتاحة إلى أقصى درجة. يمكن أن يوفر مثل هذا المكان المصمم بشكل بيوفيلي وأرغونوميكي ملاذاً منعزلاً عن العالم الخارجي ويعزز الشعور بالاسترخاء والرفاهية.
بيئة العمل الهادئة
تسهم التصاميم المفتوحة في تعزيز روح التعاون، بينما يسمح الاستخدام الاستراتيجي للألوان مثل الأخضر والأزرق بتعزيز التركيز وتقليل التوتر في بيئة العمل. بالإضافة إلى ذلك، توفر المناطق المخصصة للاسترخاء فرصاً للموظفين للهدوء وتجديد طاقتهم.
الاستجابة للتفضيلات الشخصية
بينما ترسي هذه المبادئ أسساً قوية، يجدر الإشارة إلى أن خيارات التصميم يجب أن تراعي التفضيلات والاحتياجات الشخصية للأفراد. على سبيل المثال، قد يفضّل الأشخاص الذين يعملون من المنزل أن تكون لديهم مساحة عمل مخصصة مزودة بمساحات كافية للتخزين، بينما قد تعطي العائلات الأولوية للمناطق المفتوحة التي تتيح لهم ممارسة الأنشطة المشتركة.
الاستثمار في الرفاهية
إن السعي لتحقيق الرفاهية من خلال التصميم لا يقتصر على خلق بيئة ممتعة فحسب، بل هو استثمار طويل الأمد. أظهرت الدراسات أن تصميم المنازل بشكل جيد يمكن أن يؤدي إلى زيادة في قيمة الإيجار وأسعار البيع. ولا يمكننا تجاهل أن الموظفين السعداء هم أكثر إنتاجية وأقل عرضة للتغيب عن العمل.
اتخاذ القرارات السليمة
من خلال تطوير فهم متعمق لسيكولوجية المساحات، يتمكن المتخصصين في مجال العقارات والعملاء من اتخاذ قرارات مدروسة. إن التصميم السليم لغرض تحقيق الرفاهية يتجاوز المظاهر والجماليات ويسهم في خلق بيئة داعمة لصحتنا العقلية والعاطفية.
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