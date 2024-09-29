تحف فنية ذهبية فريدة تتألق في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 28 سبتمبر، 2024:
شهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يختتم فعالياته غداً الأحد في مركز إكسبو الشارقة، تسجيل مشاركات متميزة لعدد من كبار العارضين المحليين الذين قدموا في أجنحتهم تشكيلات أبهرت الزوار وارتقت إلى مستوى التحف الفنية المصممة من الذهب الخالص، بجانب القطع النادرة من المجوهرات التي خطفت الأضواء وحظيت باهتمام جمهور الحدث الذي يقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مرتين في العام ووصل إلى النسخة الـ 54 من مسيرته في توفير التصاميم الفريدة لعشاق القطع النادرة.
تُحف فنية تخطف الأضواء
ومن أبرز ما قدمه المعرض مجموعة التصاميم والتحف الفنية الفريدة من نوعها، التي جذبت أنظار الزوار ومنحت الحدث طابعًا استثنائيًا، وفي مقدمتها التحفة الفنية المصنوعة من الذهب الخالص التي عرضتها مجوهرات الرميزان، وجاءت على شكل صقر عربي مُجنّح، وقدرت قيمتها بحوالي 4 ملايين و200 ألف درهم إماراتي، كما تألقت في الجناح نفسه تحفة أخرى على شكل خيل عربي أصيل، وتُقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين و250 ألف درهم إماراتي، وإلى جانب التحف الفنية النادرة شملت مشاركة هذا الجناح مجموعة من المجوهرات والألماس الفاخرة، من بينها طقم ألماس فاخر بقيمة 8 ملايين درهم، وخاتم ألماس فريد بقيمة مليوني درهم.
أكثر من 80 ألف قطعة مجوهرات
وشاركت مؤسسة سالم الشعيبي، الراعي البلاتيني لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، كعادتها في دورات المعرض المختلفة، حيث عرضت أكثر من 80,000 قطعة مجوهرات من الذهب والألماس، وأطلقت المؤسسة في جناحها الذي امتد على مساحة أكثر من 1500 متر مجموعة جديدة من مجوهرات الألماس بالتعاون مع المصممة الإماراتية شما الحلامي، تحمل اسم "إيتيرنا بلوم"، المرصعة بالألماس والروبي، وأطلقت المؤسسة في جناحها مبادرة اجتماعية لتمكين المرأة الإماراتية في سوق العمل، بالتعاون مع عدد من الجامعات في الدولة تمثلت في استضافة عدد من الطالبات الإماراتيات في مختلف المجالات، بهدف تعزيز قدراتهن على التواصل واكتساب خبرات عملية من خلال الانخراط المباشر في سوق العمل والتدرب على التعامل مع العملاء.
وأكد أحمد العنزان مدير العلاقات العامة والتطوير أن المؤسسة تقترب من افتتاح مصنعها في أبوظبي، والذي تبلغ مساحته أكثر من 9000 متر مربع، ويعمل فيه أكثر من 1200 عامل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أطنان.
ويعد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات أحد أبرز الفعاليات العالمية في هذا المجال، وبلغ عدد العارضين الذين شاركوا في نسخته الجديدة بأحدث تصاميمهم أكثر من 900 عارض مثّلوا كبرى الشركات والعلامة التجارية المحلية والعالمية، ويستقطب الحدث سنوياً آلاف الزوار والعارضين من مختلف أنحاء العالم، لعرض إبداعاتهم في عالم الساعات والمجوهرات الفاخرة.
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