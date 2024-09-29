تصاميم ثلاثية الأبعاد ومشغولات تراثية تبهر زوار منصة "صاغة الإمارات" في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 28 سبتمبر، 2024:
جذبت التصاميم التي عرضتها منصة "صاغة الإمارات" اهتمام زوار معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يختتم فعالياته مساء غدا الأحد في مركز إكسبو الشارقة، حيث عرضت المنصة مجموعة من المشغولات المميزة التي صممها حرفيون إماراتيون موهوبون، بينها إبداعات أصغر مصممة في المعرض، بالإضافة إلى مجموعة من التصاميم ثلاثية الأبعاد التي لاقت إعجابًا كبيرًا من الزوار والمهتمين بصناعة المجوهرات، وعكست اهتمام الحرفيات الإماراتيات بتوظيف الابتكار وأحدث التقنيات في التصميم.
دعم رواد الأعمال
وقالت منى سلطان السويدي مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة مسؤولة منصة "صاغة الإمارات" أن المنصة التي تخصصها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في المعرض ضمن جهودها المستمرة في دعم رواد الأعمال ومشاريع الشباب والترويج لها في كافة المعارض، ظهرت في النسخة الـ 54 للمعرض بحلة جديدة مستوحاة بالكامل من الفن الإماراتي، وبرز تصميم المنصة من خلال الزخارف التي زيّنت أركانها وعكست جوانب من ملامح التراث الإماراتي الغني، كما خصصت مساحة تتيح للجمهور تجربة قطع وتشكيل المجوهرات، وقدم المشاركون عبرها تصاميم متنوعة أبرزها تصاميم ثلاثية الأبعاد أظهرت خبرة الحرفيين الإماراتيين.
إقبال لافت
وأشارت منى السويدي إلى أن المنصة قدمت هذا العام وبالتعاون مع مجموعة من المعاهد العالمية المتخصصة بتصميم وصناعة الذهب والمجوهرات، ورش عمل خلال أيام المعرض للمنتسبين للمنصة الذين ارتفع عددهم بعد انضمام 250 منتسبًا جديدًا، مشيرة إلى أن الورش لم تقتصر على الأعضاء فقط، بل استقطبت أيضاً مشاركين من جميع أنحاء الإمارات وزوار المعرض الذي توافدوا للاطلاع على ما تزخر به المنصة من عروض متميزة للمجوهرات الذهبية والألماسية التي تمزج بين مفردات التراث المحلي بالتصاميم المعاصرة، إلى جانب المشاركة في السحوبات اليومية التي نظمتها المنصة على جوائز قيمة من الذهب والمجوهرات.
تصاميم ثلاثية الأبعاد
وقالت المصممة وفاء العنتلي أنها بدأت بتصميم المجوهرات باستخدام أدوات تقليدية، لكنها وسعت مهاراتها بعد دراستها التي مكنتها من امتلاك قدرات في مجال التصميم ثلاثي الأبعاد، وأشارت إلى أن تصميماتها تعتمد على الذهب عيار 18 وعلى الأحجار الكريمة، مع لمسات من الألماس، وقدمت مثالاً على آخر مجموعة لها مستوحاة من البحر، حيث استخدمت الأحجار الملونة لإبداع مجوهرات تحمل طابعًا مميزًا يتناسب مع ذائقة الجمهور، مع استخدام مجموعة واسعة من الأحجار الكريمة لتصميم قطع فريدة بناء على طلبات العملاء.
وأضافت أن التصميمات ثلاثية الأبعاد التي تقدمها مستوحاة من الطبيعة، ولا سيما الأزهار، ومن بين القطع المميزة التي أبدعتها قطعة مصنوعة من أحجار الزمرد واللؤلؤ الطبيعي، ولفتت إلى أن الميزة الكبيرة في التصاميم ثلاثية الأبعاد تكمن في القدرة على تحويل الأفكار التي تخطر في مخيلتها كمصممة إلى نماذج واقعية قابلة للتنفيذ.
أصغر مصممة
أما أصغر مصممة مشاركة في منصة "صاغة الإمارات" ميرة يوسف المهيري فأوضحت أنها بدأت تصميم المجوهرات منذ أن كان عمرها سبع سنوات، وأول قطعة صممتها كانت مستوحاة من أدوات الغوص التراثية، حيث استلهمت فكرة "شبكة الصيد" التي يستخدمها الغواصون في جمع الصدف واللؤلؤ، واستخدمت الذهب لصنع هذه الشبكة وأضافت إليها الأحجار الكريمة، مثل اللؤلؤ الطبيعي والصناعي، في محاولة لاستلهام تراث الإمارات الأصيل.
وأضافت المصممة الصغيرة أن تصاميمها تُدخل الفرحة على قلوب كبار السن في عائلتها، لأنهم يرون أن التراث هو أساس الحاضر والمستقبل، وقالت إن والدتها تشجعها على تحسين مهاراتها منذ البداية، حيث بدأت بصنع إكسسوارات بسيطة من الخرز حتى وصلت اليوم في عمر الـ 11 إلى مستوى يمكنها من تصميم مجوهرات باستخدام اللؤلؤ والصدف والألماس والذهب، معربة عن أملها في أن تواصل تجربتها لتحقيق المزيد من النجاحات وأن تصل بتصميماتها من الشارقة إلى العالمية.
الجمع بين الذهب والألماس
ومن المشاركات في منصة "صاغة الإمارات" علياء الشامسي، التي تقدم مجموعة متنوعة من المجوهرات التي تجمع بين الذهب الخالص والألماس، وأوضحت أن بعض القطع التي تصممها تحتوي على أحجار كريمة بجانب قطع وتصميمات أخرى مختلفة تعتمد على الذهب فقط مع استخدام تقنية تسمى "صبغة الأنامل" والتي تضفي طابعاً فريداً على قطع المجوهرات التي تصممها، لتلبية طلبات العملاء الذين باتوا يعتمدون عليها لتصميم قطع تتناسب مع الأزياء التقليدية المحلية، وتلك التي يمكن ارتداؤها في مختلف المناسبات.
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