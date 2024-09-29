انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من معرض "الأصايل 2024" في مركز إكسبو الذيد

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة،27 سبتمبر،2024:
انطلقت مساء أمس (الخميس) في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الثالثة من معرض "الأصايل 2024"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط حضور كثيف من عشاق رياضات الصيد والفروسية، وبمشاركة أكثر من 250 شركة وعلامة تجارية في مجال مستلزمات الخيول والجمال والصقور، في الحدث المتخصص بعرض أحدث المنتجات والخدمات في مجال الصيد والفروسية.
وافتتح فعاليات المعرض سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد مصبح الطنيجي منسق عام المعرض مدير مركز إكسبو الذيد، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية بمدينة الذيد.
وعقب الافتتاح تجول الحضور في أرجاء المعرض، حيث تعرفوا على الأجنحة والمنصات المختلفة، واستمعوا إلى شرح من العارضين حول المنتجات المبتكرة والمقدمة في المعرض، كما اطلعوا على أحدث التقنيات والمستلزمات المتعلقة بالعناية بالخيل والهجن، بالإضافة إلى معدات الصيد والفروسية والصقارة، وشهدوا جانبًا من الفعاليات والأنشطة التراثية المرافقة للحدث.
تنشيط للحركة التجارية والسياحية
وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس التزام غرفة الشارقة بتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة الوسطى والشرقية، بما في ذلك قطاعات السياحة والضيافة والتجارة، من خلال رعاية الفعاليات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتنشيط الحركة التجارية والسياحية في مختلف مناطق الإمارة، مشيرًا إلى أن رعاية الغرفة لمعرض الأصايل يأتي في إطار حرصها على دعم الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الرياضات التراثية والحفاظ على الموروث الثقافي الغني لدولة الإمارات.
وأضاف سعادة العويس أن صناعة المعارض تعد من المحفزات الأساسية للتنوع الاقتصادي وتصب ضمن رؤية دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب ما تشكله المعارض النوعية المتخصصة من منصات مثالية لتبادل الخبرات والمعارف، وإسهامها في تعزيز التواصل بين المهتمين بها بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعالياتها وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة لإمارة الشارقة التي تتميز أنشطتها باحتضان التراث الإماراتي والمساهمة في إحيائه وإدماجه في الأنشطة الاقتصادية.
حدث نوعي
من جانبه أكد سعادة سيف محمد المدفع أن معرض الأصايل يمثل نموذجًا للفعاليات النوعية التي يحرص مركز إكسبو الشارقة على أن تكون ضمن أجندته السنوية، لدورها في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة للمعارض، ولإسهامها في تلبية تطلعات سكان وزوار المنطقة الوسطى وإمارة الشارقة بصورة عامة، بجانب ما يسهم به المعرض من دور في إبراز الجوانب التراثية الغنية لدولة الإمارات ودعم الصناعات المرتبطة برياضات الصيد والفروسية، من خلال مشاركة الشركات الوطنية ورواد الأعمال في الحدث لعرض منتجاتهم وخدماتهم وتعزيز فرص نموهم وتوسعهم في السوق، فضلًا عما يوفره المعرض للمهتمين بالرياضات التراثية من فرص لاقتناء أحدث المعدات ومستلزمات الصيد ورعاية الخيل والهجن والتعرف على أفضل الممارسات في رعاية الحيوانات الأصيلة من خلال الأنشطة وورش العمل التعليمية التي ينظمها المعرض.
مزاد الصقور لأول مرة
وينظم المعرض الذي يستمر على مدى 4 أيام حتى 29 سبتمبر الجاري سلسلة من الفعاليات المبتكرة التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 700 متر مربع، أبرزها مزاد الصقور الذي يُنظم لأول مرة ومن المتوقع أن يجذب المزاد المهتمين بهذه الرياضة من داخل الإمارات وخارجها، ليشهدوا المنافسة على اقتناء أندر وأجمل الصقور العربية المدربة.
أحدث منتجات الصيد والفروسية
ويخصص المعرض الذي يشهد مشاركة مجموعة من الأندية والجمعيات الحكومية المعنية بالصيد والفروسية والصقارة، مساحة للمورث الشعري النبطي العريق في الإمارات من خلال تنظيم أمسية شعرية تعكس ثراء وتنوع وحكمة الشعر الشعبي الإماراتي، حيث يستضيف الحدث عددًا من الشعراء لتقديم قصائد من الشعر النبطي تضفي على أجواء المعرض المزيد من الأبعاد التراثية التي تلائم ما يقدمه لزواره من عروض ومسابقات ترتبط برياضة الصيد والفروسية، ويشهد المعرض تنظيم مسابقة كلاب الصيد الأولى من نوعها، مما يوفر تجربة ممتعة لممارسي هذه الرياضة، بالإضافة عرض كل ما يتعلق بأدوات الصيد ورعاية الصقور، ومعدات النقل المتطورة التي تستخدم في نقل الهجن والخيول.
ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، ويوفر للزوار فرصة الاطلاع على أحدث منتجات العناية بالخيل والهجن وتجهيزات الاسطبلات ومركبات ومعدات نقل الحيوانات، ومستلزمات العناية بالصقور وأدوات الصيد والفروسية، ويتيح للشركات العاملة في هذا المجال عرض أحدث منتجاتها وخدماتها في مجال رعاية الحيوانات الأصيلة.
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