كاليفورنيا تجتذب المسافرين من الشرق الأوسط بشهر كامل من فعاليات الهالوين العائلية الممتعة

(MENAFN
- Epress release) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 سبتمبر، 2024:
تطورت احتفالات الهالوين في كاليفورنيا من مجرد مهرجان شعبي إلى ظاهرة ثقافية عالمية نابضة بالحياة تجتذب الزوار من كل مكان. ففي شهر أكتوبر من كل عام، تتحول ثالث أكبر ولاية أمريكية إلى وجهة احتفال عالمية نابضة بالحياة تتجاوز احتفالات الهالوين فيها جذورها الأمريكية والأوروبية لتجذب عشاق السفر والتشويق والمغامرة من حول العالم. وبالنسبة لكاليفورنيا، يختلف موسم الرعب المسلي هذا عن أي احتفالات أخرى وبات يحظى بشعبية لدى الكثير من المسافرين، بفضل ما يقدمه من مهرجانات محلية وأحداث خاصة وعروض العطلات في شهر أكتوبر والتي تركز جميعها على المتعة والمرح المناسب للأسرة.
من مسيرات الدراجات النارية التي تجوب شوارع كاليفورنيا، ومسيرات القوارب البحرية المهيبة، وفعاليات الرعب والمرح في حدائق الحيوان، ومهرجانات اليقطين، تقدم كاليفورنيا تجارب عائلية ممتعة ولا مثيل لها في احتفالات الهالوين على مستوى الولاية.
ينتظر السكان المحليون في كاليفورنيا جميع المهرجانات والأحداث بفارغ الصبر، بما فها احتفالات الهالوين في أكتوبر، مما يتيح لزوار الولاية فرصة اللقاء والاختلاط بالمجتمع المحلي وتكوين صداقات مع سكان كاليفورنيا المرحبين دوماً بضيوفهم. ومع وجود آلاف خيارات الإقامة العائلية إلى جانب مغامرات الهواء الطلق وفرصة الاستمتاع بها عبر رحلات الطرق الشهيرة في الولاية، تكون كاليفورنيا وجهة سفر رائدة للعائلات والشباب من الشرق الأوسط الباحثين عن تجارب مليئة بالمرح والمغامرة في شهر أكتوبر.
تمتد العديد من هذه الاحتفالات إلى ما بعد 31 أكتوبر، مما يمنح عشاق السفر الوقت الكافي للتخطيط لعطلة الهالوين الخاصة بهم!
تحتفل متنزهات كاليفورنيا الترفيهية بالهالوين في شهر أكتوبر بكثير من الجاذبية والأناقة، وهي تستحق التخطيط لزياراتها. من أبرز ما يستحق الزيارة والتجربة، منزل وينشستر الغامض، وهو قصر مكون من 160 غرفة في حي وينشستر غرب مدينة سان خوسيه، وقد أعادت مالكته سارة وينشستر تصميمه على الطراز الفيكتوري والعناصر القوطية، دون الاستعانة بمهندسين، ما أدى إلى تصميم أقرب للمتاهة، يعتقد من يراه بأن وينشستر في معركة دائمة لصد الأشباح.
أصبح القصر مزارا سياحيا بعد 9 أشهر ومن وفاة المالكة عام 1922، وفي كل عام تكون هناك فعالية مختلفة من 13 حتى 31 أكتوبر، تدور في إطار قصة حماسية ومثيرة، وتقع فعالية هذا العام في إطار قصة الفندق المسكون، حيث تتقطع السبل بمجموعة من الأصدقاء بعد تعطل سيارتهم، فيما يعثرون على فندق قديم فارغ، ليقرروا قضاء ليلتهم فيه، لكنها وكما هو متوقع لن تكون ليلية هادئة أبدا، بل مضخة للأدرينالين، وفي الصباح وبعد التجربة المثيرة يمكن التقاط الأنفاس وتناول الوجبات الخفيفة والمشروبات الترفيهية والتقاط الصور وزيارة متحف الهالوين الممتع.
الهوس بالهالوين وأجواءه المرعبة لا يتوقف عبر مدن كاليفورنيا، وإذا كان غموض قصر وينشستر لا يثير حماستكم وفضولكم، فاستعدوا إذاً لصراخ قد لا ينتهي بسهولة! عبر استكشاف أكبر منزل وحديقة مسكونة في مدينة رانتشو كوردوفا بمقاطعة ساكرامنتو، واستمتعوا بالهالوين كما لم يحدث من قبل في منزل المطاردات المرعبة حيث ستصرخون وتضحكون وتعيشون ذكريات لا تُنسى.
وبعيداً عن توترات المنازل المرعبة، يمكن لمن هم فوق سن 21 عامًا، الاستمتاع كل أربعاء خلال شهر أكتوبر، بمشاهدة باقة من أفلام الرعب الكلاسيكية، في الهواء الطلق على ممشى شاطئ مدينة سانتا كروز والاستمتاع بكوكتيل رائع من المشروبات.
نبتعد أكثر عن أجواء الرعب الخالص، حيث تبقي حديقة حيوان سان دييغو الشهيرة عالميا، أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر، أيام الجمعة والسبت والأحد خلال شهر أكتوبر، ليتمكن المحتفلون من الاستمتاع بالموسيقى وعروض الأكروبات والبالونات وأكثر من ذلك، خلال احتفالاها الذي تطلق عليه اسم "هالغلوين"، حيث تتوهج الحديقة بمصابيح الضوء الأسود فوق البنفسجية لتضفي حالة من الغموض والاثارة المرحة خلال العروض، وبإمكانكم اصطحاب أطفالكم خاصة من هم بعمر 11عاما أو أقل فدخولهم للحديقة مجاني!
على بعد أقل من ساعتين بالسيارة من سان دييغو أو لوس انجلوس، هناك جوهرة خفية تقع بين التلال، تسمى تيميكولا، وهي مدينة تشتهر بسياحة المناطيد الهوائية، إلا أن هناك منظورا آخر لرحلتكم إلى تيميكولا خلال موسم الهالوين قد يجعلها رحلة عائلية رائعة، لا تخلو من الرعب المرح، فخلال ليلتي الجمعة والسبت فقط، يمكنكم اصطحاب عائلتكم، وركوب عربة خيول جماعية ذات طراز قديم، والتي تنطلق عبر وادي الكروم الشهير. تقول الأسطورة أن المنطقة مسكونة بالفعل ويقول الكثيرون إنهم رأوا الفارس بلا رأس، الذي يبحث عن رأسه أو يحملها أحيانا بيده . لتكونوا محظوظين بما يكفي لرؤية ذلك المنظر! هناك المزيد من متعة الهالوين في وادي تيميكولا، مثل جولات المشي المرعبة في البلدة القديمة.
تحيط مزارع القرع -اليقطين- ببلدة هاف مون باي، الواقعة في شبه جزيرة سان فرانسيسكو، وقد نصبت نفسها عاصمة عالمية لليقطين. ويتضمن مهرجانها للفنون واليقطين المقام في 19 و20 أكتوبر، مسابقة مزارعي اليقطين لاختيار أضخم يقطينة، وكذلك اليقطين المجوف المحفور بأشكال الهالوين المرعبة، وكذا موكبًا كبيرًا للقرع ومسابقات أكل الفطائر.
أما في مقاطعة ميندوسينو شمال كاليفورنيا، فيمكنكم أن تستقلوا قطار سكناك السريع للقرع، والذي ينطلق من مدينة ويلتس، وجمع اليقطين طوال الرحلة والاستمتاع بالوجبات الخفيفة الموسمية، بالإضافة لاستكشاف غابة الخشب الأحمر المعروف بالسيكويا.
أيضا في مقاطعة يولو، غرب مدينة ساكرامنتو، تستمر رحلات قطار القرع رفير فوكس العتيق، من بداية أكتوبر لنهاية نوفمبر، وتستغرق الرحلة نحو ساعتين، وتشمل قضاء الوقت في متنزه خاص، وهدايا اليقطين، وسباقات القفز داخل الأكياس، ولعبة خدعة أو حلوى الشهيرة.
عادة ما تستخدم حدائق الحيوان تعبير "بو آت ذا زو" كعنوان رئيسي لاحتفالاتها في عيد الهالوين، والتي غالبا ما تتضمن الألعاب والمسابقات وحكايات الرعب، مثل حلوى أو خدعة، وركوب القطار، والتجارب العلمية الغريبة، ومشاهدة وإطعام الحيوانات المخيفة في الحديقة، والعروض الخاصة للحيوانات، والأنشطة التعليمية، ومسابقات الأزياء، ومتاهات القش العملاقة، وغيرها الكثير خلال شهر أكتوبر، يكفيكم فقط الحضور بزي تنكري لتستمتعوا بكل تلك الأنشطة الاحتفالية، سواء كان ذلك في حديقة حيوان سانتا باربرا، أو حديقة الحيوان الواقعة داخل منتزه جريفيث في لوس أنجلوس، أو حديقة حيوان سان فرانسيسكو، أو حديقة حيوان ليفينغ ديزيرت في منطقة بالم سبرينغز الكبرى، التي تبلغ مساحتها 100 فدان.
ترتبط أجواء الهالوين باستكشاف واستثارة نزعة الخوف داخلنا وتجربة عوالم خفية، وفي يريكا مقر مقاطعة سيسكييو، التي يتضمن تاريخها الحديث الكثير من تراث حمى جمع الذهب، يمكن القيام بجولة أشباح شارع المنجم، وجولة المشي في مدافن إيفرجرين المخيفة وذلك من 26 حتى 31 أكتوبر.
كما يمكن تعميق تجربة الخوف عبر الاشتراك في جولة مجموعة "ذي هاونت" التي تستكشف مناطق الرعب الحقيقية في الحي الصيني في سان فرانسيسكو وساحة جاكسون، والمواقع المسكونة المرتبطة بالرعب والكنوز المدفونة، وستتمكنون أيضاً من استخدام معدات خاصة تساعد في اكتشاف الاشباح والأنشطة المحتملة الخارقة للطبيعة.
وتعتبر فعالية موكب قوارب الرعب في ميناء جزر القنال، في 26 أكتوبر، بمدينة أوكسنارد الساحلية غرب لوس انجلوس، إحدى الفعاليات الكبرى، حيث تتزين القوارب بزخارف الهالوين، وخلال اليوم السابق للعرض، تشمل الأنشطة على طول الميناء عرض أزياء، وأكشاك الحرف البحرية، ورحلة البحث عن الكنز في متحف جزر القنال البحري، وسفينة صيد الحيتان الشراعية الغامضة والتي يبلغ طولها 110 أقدام.
هناك عدد من فعاليات الهالوين التي تتسم بالكوميدية والبساطة في كاليفورنيا، ففي مدينة ديفيس في مقاطعة يولو، وهي مدينة صديقة للدراجات النارية، يمكنكم مشاهدة "الزومبي" يقودون دراجات هارلي ديفيدسون في مسيرة بطول 12 ميلا، الحدث هو مهرجان مجاني يقام في 29 أكتوبر، ويمكن للجميع الانضمام بشرا كانوا أم من الزومبي!
أما المجداف السحري فهو أحد الفعاليات المرحة، في مقاطعة سان لويس أوبيسبو، حيث يرتدي المشاركون قبعة سحرية، أو عباءة سحرية، ويقومون باستئجار قارب كاياك أو لوح تزلج، وينطلقون في أمواج خليج مورو.
وفي مقاطعة مونتيري تتسم احتفالات الهالوين في 31 أكتوبر بالبساطة، حيث تستضيف المقاطعة عددًا قليلاً من الحفلات الإبداعية المختلفة، فيمكنكم حينها ارتداء أفضل أزياء الهالوين لديكم والتنزه على رصيف الصيادين التاريخي، والمشاركة في مسابقة الأزياء، أو لعبة خدعة، أو حلوى، أو الرقص بصحبة دي جي هالوين.
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