إمفور دي إل إيه أس وبيركن إلمر تتعاونان لتوفير حلول للمختبرات التحليلية في الإمارات وقطر

(MENAFN
- CommuniGate Middle East)
26 سبتمبر 2024:
أعلنت "إمفور دي إل إيه أس" Emphor DLAS، إحدى الشركات التابعة لـ “مجموعة سينتينا" (Centena Group) والرائدة في تزويد معدات المختبرات في دولة الإمارات، عن تعاونها مع "بيركن إلمر" PerkinElmer، إحدى الشركات العالمية التي تعنى بتقديم حلول تحليلية ومؤسسية، لطرح حلول "بيركن إلمر" التحليلية في الأسواق الإماراتية والقطرية.
وتأتي هذه الشراكة لتؤكد على دور "إمفور دي إل إيه أس" باعتبارها الموزع الرسمي لمنتجات وخدمات "بيركن إلمر" في مجالات الأطياف الذرية والكروماتوغرافيا والتكنولوجيا الواصلة وقياس الطيف الكتلي والمطيافية الجزيئية، والتحليل الحراري، والتي تلبي متطلبات مجموعةٍ من القطاعات الحيوية، ومن ضمنها الأدوية والمواد الكيميائية والأغذية والطاقة والنفط والعلوم البيئية وغيرها.
وسيؤدي هذا التعاون دوراً محورياً في دعم "إمفور دي إل إيه أس" وتعزيز إمكاناتها لتقديم حلول متطورة وتوسيع محفظة منتجاتها من معدات التحليل، بما يتيح لها تلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء وتوسيع نطاق وصول "بيركن إلمر" للأسواق.
وقال نيليش كورجاونكار، الرئيس التنفيذي لشركة "إمفور دي إل إيه أس": "تتطلب المختبرات الناجحة مقومات عديدة، تشمل سهولة الاستخدام والفعالية والأداء العالي والدقة في النتائج. ويسرنا أن نتعاون مع شركة "بيركن إلمر"، التي تقدم العديد من الحلول التحليلية لقطاعات الأدوية والأغذية والصناعة والعلوم التطبيقية".
كما تعاونت الشركتان، "إمفور دي إل إيه أس" و"بيركن إلمر"، خلال مشاركتهما في مؤتمر "أرب لاب" الطبي، الذي أقيم في دبي.
وقال أرماندو سبيسو، مدير عام منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا في "بيركن إلمر": "تأتي شراكتنا مع "إمفور دي إل إيه أس" تماشياً مع رؤيتنا الهادفة لتسريع الابتكارات العلمية في الأسواق العالمية. ونطمح للاستفادة من خلال خبرات "إمفور دي إل إيه أس" وخدماتها الفعالة في السوق ، الى توفير منتجاتنا على أوسع نطاق ودعمها من خلال فريق متخصص من الخبراء".
وحرصت شركة "إمفور دي إل إيه أس"، على مرّ السنوات، على التعاون مع أبرز الشركات التكنولوجية الرائدة عالمياً، وذلك بهدف تقديم منتجات وخدمات وحلول تكنولوجية متطورة في مجالات الرصد والتصوير والمعلوماتية المبتكرة. كما تتمتع شركة "بيركن إلمر" بمحفظة مميزة ومجموعة واسعة من الحلول العلمية، تتيح عند دمجها مع الخبرة السوقية لـ "مجموعة سينتينا" والخبرات المتقدمة لفريق "إمفور دي إل إيه أس"، قيمة لا مثيل لها للعملاء في أسواق دولة الإمارات ودولة قطر.
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