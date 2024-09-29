أبوظبي تشهد أعلى قفزة حرة بالمظلة فوق أكبر موجة اصطناعية في العالم

(MENAFN
- Ogilvy) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 25 سبتمبر 2024: تعاونت "حياكم في أبوظبي"، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مع المغامر التشيلي سيباستيان ألفاريز من فريق ريد بل، لتحقيق سابقة عالمية لأول وأعلى قفزة حرة بالمظلة فوق أكبر موجة اصطناعية في "سيرف أبوظبي"، الوجهة الأحدث والأضخم في العالم لرياضة ركوب الأمواج.
وشهدت التجربة، التي سُجلت في فيلم وثائقي، قفز ألفاريز من طائرة مروحية طراز "بيل 212"، تحلق على ارتفاع 3657 مترًا (12 ألف قدم) فوق جزيرة الحديريات في أبوظبي، و"الركمجة" في الهواء على لوح مُعدل لركوب الأمواج مثبت إلى قدميه، قبل التحليق بالمظلة على المياه، ثم تحريرها ليهبط مباشرة فوق موجة اصطناعية ارتفاعها 2,3 متر (7,5 أقدام).
وقال سيباستيان ألفاريز: "منحتني أبوظبي فرصة تحويل هذا المشروع إلى حقيقة. وتُعد تقنيّة الأمواج الاصطناعية واحدة من أكثر الأشياء المذهلة التي ابتكرها الإنسان... إنها موجة مثالية! تحقيق هذا الإنجاز اليوم يعني الكثير بالنسبة لي. شعرت أنني أغوص في المجهول، وأقوم بشيء لم يحاول أحد القيام به من قبل... لقد أبصر حلمي النور".
ويُسهم إطلاق "سيرف أبوظبي" في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة مُفضلة على مدار العام لهواة ومحترفي ركوب الأمواج من أنحاء العالم للاستمتاع بممارسة رياضتهم المفضلة في مختلف الظروف المناخية. وتوفر هذا المنشأة المتطورة باقة واسعة من التجارب والمغامرات تلبي تطلعات الجميع، حيث تضم أطول وأكبر موجة اصطناعية، وأكبر نفق مائي تشكّله الأمواج في العالم، إلى جانب قائمة متنوعة من المطاعم والمقاهي ونادي شاطئي، ما يجعلها مقصداً رائعاً للترفيه والاستجمام رفقة العائلة والأصدقاء.
وتستضيف "سيرف أبوظبي"، خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الحالي، أولى بطولاتها الاحترافية العالمية لركوب الأمواج، بطولة أبوظبي كلاسيك لفئة "لونجبورد"، وهي المرحلة الثالثة من بطولة العالم 2024، وتحتضن أيضاً جولة بطولة العالم لركوب الأمواج 2025، مرحبةً بجمهور الرياضة والمغامرات البحرية لمشاركة أجمل الذكريات أثناء متابعة أفضل المحترفين يستعرضون مهاراتهم ضمن تجارب مفعمة بنبض المنافسة والأنشطة الترفيهية وأجمل اللحظات التي لا تُنسى.
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