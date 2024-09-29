أمريكا تفرج عن مؤسس بورصة «بينانس» للعملات المشفرة

أفرجت السلطات الأمريكية عن مؤسس شركة «بينانس» تشانغ بينغ تشاو، بعد أن كان حبيساً في حجز فيدرالي بتهم تتعلق بإخفاقات سمحت لمجرمين سيبرانيين وجماعات إرهابية بتداول العملات المشفرة بحرية في أكبر بورصاتها على مستوى العالم.

وأقر «تشاو» صاحب الـ47 عاماً، بالذنب في نوفمبر بتهمة الفشل في تطبيق برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال في «بينانس»، وهي بورصة أُطلقت في شنغهاي خلال 2017، ونمت لتصبح منصة تتعامل في عمليات تداول تُقدر بتريليونات الدولارات سنوياً. أكد سكوت تايلور، المتحدث باسم مكتب السجون الأمريكي، الإفراج عنه من المنشأة في لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا. وكان «تشاو» سلم نفسه إلى منشأة مخصصة للسجناء الأقل خطورة أمنياً خلال يونيو لقضاء عقوبة مدتها 4 شهور، بحسب بلومبرغ.

ووافق «تشاو» أيضاً على دفع غرامة من أمواله الشخصية قدرها 50 مليون دولار. فيما دفعت «بينانس» 4.3 مليارات دولار كغرامات لتسوية دعوى قضائية تتعلق بمجموعة من الانتهاكات الخطيرة للقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والعقوبات. وفي إطار اتفاق التسوية، استقال «تشاو» من منصب الرئيس التنفيذي لـ«بينانس»، كما حُرم من تولي أي دور تنفيذي في الشركة.

رغم الاضطرابات التي حدثت، لا تزال منصة التداول واحدة من أهم بورصات العملات المشفرة. ويُقدر صافي ثروة «تشاو» بنحو 30 مليار دولار، وفق تقديرات «بلومبرغ ويلث».

قبل الحكم عليه، «أعلن» تشاو عن مشروع جديد يُدعى «غيغل أكاديمي» أو (Giggle Academy)، وهي منصة تعليمية غير هادفة للربح عبر الإنترنت. عندما استقال في نوفمبر الماضي، أشار في رسالة إلى أنه منفتح أيضاً على فكرة أن يكون مدرباً أو مستشاراً لرواد الأعمال الجدد.

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