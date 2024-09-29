“فيكتوري 7” يفوز بسباق السرعة في جائزة باسيليكاتا الكبرى

فاز زورق "فيكتوري 7" بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، بلقب سباق السرعة (كيلو ران) ضمن فعاليات جائزة باسيليكاتا الكبرى للزوارق السريعة "إكس كات" الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024 والتي اختتمت في إيطاليا اليوم الأحد.

وأقيم السباق المستحدث للمرة الأولى هذا الموسم في إطار حرص اللجنة المنظمة على زيادة تنوع السباقات، حيث نجح زورق فيكتوري في التفوق على جميع منافسيه على طول مسار السباق الذي بلغ كيلو متر واحد وسجل توقيتا قدره 11.1 ثانية متقدما على زورق "ترابل تو 10" الذي حل ثانياً مسجلاً 12.4 ثانية، بينما حل ثالثا الزورق الكويتي "كيو 8 أويل 17" بزمن قدره 13.1 ثانية.

وكانت منافسات اليوم قبل الختامي -أمس السبت- لجائزة باسيليكاتا قد شهدت إقامة تصفيات افضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي الثاني، وحقق زورق "ترابل تو 10" المركز الأول فيما حل زورق "الفجيرة 96" ثانياً، وجاء زورق "فيكتوري 7" في المركز الثالث.

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