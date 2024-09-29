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غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

9/29/2024 9:08:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استهدفت غارة اسرائيلية جديدة الأحد الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أفاد مصدر أمني والاعلام الرسمي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي شن ضربة على الضاحية.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن "غارة اسرائيلية جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت".

وسمع مراسلون في فرانس برس دوي انفجار وشاهدوا دخانا كثيفا يتصاعد من المنطقة.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن "غارة عنيفة نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي منذ قليل على منطقة بين الشياح والغبيري في الضاحية الجنوبية".

وتابعت أن "سحب الدخان ارتفعت في سماء المنطقة"، مضيفة أن "سيارات الاسعاف هرعت الى المكان المستهدف".

وقال شاهد عيان من منطقة الغبيري إنه شاهد "مبنى ينهار بعد ضربه بصاروخ".

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته في بيان "نفّذ الجيش الإسرائيلي ضربة دقيقة في منطقة ضاحية بيروت. سنوافيكم التفاصيل".

وتأتي هذه الغارة الجديدة غداة إعلان حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصرالله في غارة جوية إسرائيلية الجمعة على ضاحية بيروت الجنوبية، ما أثار مخاوف من زيادة التصعيد في البلاد.

وتتعرض مناطق في جنوب وشرق لبنان وصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية منذ الإثنين لقصف اسرائيلي كثيف أدّى إلى مقتل المئات، وأرغم كثرا على الفرار من بيوتهم.

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