الجامعة الأهلية البحرينية تستعرض برامجها بالظهران مول

(MENAFN
- Asdaf News)
أكد الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية بمملكة البحرين البروفيسور عبدالله الحواج اجتذاب جامعته عددا واسعا من الطلبة السعوديين في مختلف برامجها، منوها في الوقت نفسه الى أن برامج الماجستير والدكتوراة المطروحة في الفترة المسائية واجازة نهاية الأسبوع (الويكند) الأكثر جذبا للطلبة السعوديين الطامحين في استكمال دراساتهم العليا لقدرتهم عبرها التوفيق بين متطلبات الدراسة والوظيفة معا.
وقال البروفيسور الحواج بأن الجامعة الأهلية بمملكة البحرين تتيح جميع الامتيازات والمنح الجزئية للطلبة السعوديين على غرار أشقائهم البحرينيين تماما.
وقال الحواج على هامش زيارته للمنصة التعريفية بالجامعة الأهلية بمملكة البحرين في مجمع الظهران التي استمرت الى يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024 أن الجامعة تقدم منجا جزئية لطلبتها تصل الى 50% من الرسوم الدراسية للطلبة المتفوقين.
وذكر بأن الجامعة تطرح 12 برنامج ماجستير ودكتوراة بعضها باللغة العربية كبرنامج ماجستير الإعلام والعلاقات العامة وبرنامج الدكتوراة في الإعلام الرقمي، وبعضها الآخر باللغة الإنجليزية كبرنامج ماجستير الإدارة الهندسية الذي تقدمه الجامعة بالشراكة مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية وبرنامجي الدكتوراة في الادارة وتكنولوجيا المعلومات اللذين تقدمهما الجامعة بالشراكة مع جامعة برونيل البريطانية، موضحا في الوقت نفسه أن جميع برامج الجامعة الأهلية بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة معترف بها لدى وزارة التعليم السعودية، فضلا عن حصول العديد من برامج الجامعة وكلياتها على اعتمادات عالمية.
ودعا الحواج الجمهور لزيارة منصة الجامعة الأهلية في الظهران مول بمدينة الدمام والتعرف على كليات وبرامج الجامعة بمختلف أنواعها والاستفادة من المنح الجزئية التي تقدمها للطلبة المتفوقين والموهوبين، والاستفادة أيضا من خيارات التجسير لأصحاب الدبلوم من خريجي المعاهد التطبيقية.
وأوضح بأن فريق القبول والتسجيل بالجامعة متواجد في منصة الجامعة بالظهران مول، عند البوابة (3) تحديدا حتى غد السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.
الوسوم#الجامعة الأهلية البحرينية #السعودية
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