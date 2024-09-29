الجامعة الأهلية البحرينية تستعرض برامجها بالظهران مول

MENAFN - Asdaf News) أكد الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية بمملكة البحرين البروفيسور عبدالله الحواج اجتذاب جامعته عددا واسعا من الطلبة السعوديين في مختلف برامجها، منوها في الوقت نفسه الى أن برامج الماجستير والدكتوراة المطروحة في الفترة المسائية واجازة نهاية الأسبوع (الويكند) الأكثر جذبا للطلبة السعوديين الطامحين في استكمال دراساتهم العليا لقدرتهم عبرها التوفيق بين متطلبات الدراسة والوظيفة معا.

وقال البروفيسور الحواج بأن الجامعة الأهلية بمملكة البحرين تتيح جميع الامتيازات والمنح الجزئية للطلبة السعوديين على غرار أشقائهم البحرينيين تماما.

وقال الحواج على هامش زيارته للمنصة التعريفية بالجامعة الأهلية بمملكة البحرين في مجمع الظهران التي استمرت الى يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2024 أن الجامعة تقدم منجا جزئية لطلبتها تصل الى 50% من الرسوم الدراسية للطلبة المتفوقين.

وذكر بأن الجامعة تطرح 12 برنامج ماجستير ودكتوراة بعضها باللغة العربية كبرنامج ماجستير الإعلام والعلاقات العامة وبرنامج الدكتوراة في الإعلام الرقمي، وبعضها الآخر باللغة الإنجليزية كبرنامج ماجستير الإدارة الهندسية الذي تقدمه الجامعة بالشراكة مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية وبرنامجي الدكتوراة في الادارة وتكنولوجيا المعلومات اللذين تقدمهما الجامعة بالشراكة مع جامعة برونيل البريطانية، موضحا في الوقت نفسه أن جميع برامج الجامعة الأهلية بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة معترف بها لدى وزارة التعليم السعودية، فضلا عن حصول العديد من برامج الجامعة وكلياتها على اعتمادات عالمية.

ودعا الحواج الجمهور لزيارة منصة الجامعة الأهلية في الظهران مول بمدينة الدمام والتعرف على كليات وبرامج الجامعة بمختلف أنواعها والاستفادة من المنح الجزئية التي تقدمها للطلبة المتفوقين والموهوبين، والاستفادة أيضا من خيارات التجسير لأصحاب الدبلوم من خريجي المعاهد التطبيقية.

وأوضح بأن فريق القبول والتسجيل بالجامعة متواجد في منصة الجامعة بالظهران مول، عند البوابة (3) تحديدا حتى غد السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.

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