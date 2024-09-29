جارتنر: 43% من أجهزة الكمبيوتر التي سيتم شحنها خلال 2025 ستكون معززة بالذكاء الاصطناعي

(MENAFN- Asdaf News) كشفت توقعات شركة جارتنر للأبحاث أن حجم شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصي المعززة بالذكاء الاصطناعي سيصل إلى 114 مليون وحدة خلال عام 2025، مرتفعاً بنسبة 165.5% عن الرقم المسجل في عام 2024. وتعرّف جارتنر أجهزة الكمبيوتر الشخصي المعززة بالذكاء الاصطناعي على أنها أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تشتمل في تصميمها على وحدة معالجة عصبية (NPU)، واستخدمت الشركة هذا التصنيف في توقعاتها. وتضم أجهزة الكمبيوتر الشخصي المعززة بالذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تشمل وحدات المعالجة العصبية (NPUs) والمتصلة بأنظمة التشغيل (Windows on Arm)، و(macOS on Arm)، و(x86) على أجهزة الكمبيوتر الشخصي من“ويندوز”. وتتوقع جارتنر وصول حجم شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصي المعززة بالذكاء الاصطناعي إلى 43 مليون وحدة في عام 2024، بزيادة بنسبة 99.8% عن الرقم المسجل في عام 2023 (انظر الجدول 1). الجدول 1: شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصي المعززة بالذكاء الاصطناعي، في جميع أنحاء العالم، 2023-2025 (الأرقام بآلاف الوحدات)

شحنات 2023 شحنات 2024 شحنات 2025 أجهزة الكمبيوتر المحمول المعززة بالذكاء الاصطناعي 20,136 40,520 102,421 أجهزة الكمبيوتر المكتبي المعززة بالذكاء الاصطناعي 1,396 2,507 11,804 إجمالي عدد وحدات أجهزة الكمبيوتر الشخصي المعززة بالذكاء الاصطناعي 21,532 43,027 114,225

المصدر: جارتنر (سبتمبر 2024)

وقال رانجيت أتوال ، مدير أبحاث أول لدى جارتنر:“لقد تحول النقاش الدائر من التركيز على التوقعات بخصوص ما هي أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي سوف تشتمل على خصائص ذكاء اصطناعي إلى التوقعات بأن تدمج أغلب أجهزة الكمبيوتر الشخصي قدرات وحدة معالجة عصبية (NPU) خاصة بالذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، فإن وحدات المعالجة العصبية سوف تصبح خاصية قياسية بالنسبة لموردي أجهزة الكمبيوتر الشخصي”.

وتتوقع جارتنر أن تشكل أجهزة الكمبيوتر الشخصي المعززة بالذكاء الاصطناعي 43% من إجمالي شحنات جميع أجهزة الكمبيوتر الشخصي في عام 2025، بزيادة بنسبة 17% عن الرقم المسجل في عام 2024. ومن المتوقع أن يكون الطلب على أجهزة الكمبيوتر المحمول المعززة بالذكاء الاصطناعي أعلى من الطلب على أجهزة الكمبيوتر المكتبي حيث ستشكل شحنات أجهزة الكمبيوتر المحمول المعززة بالذكاء الاصطناعي نحو 51% من إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر المحمول في عام 2025.

مستقبل أجهزة الكمبيوتر المحمول المعززة بالذكاء الاصطناعي

تشير توقعات جارتنر إلى أن أجهزة الكمبيوتر المحمول المعززة بالذكاء الاصطناعي ستصبح الخيار الوحيد لأجهزة الكمبيوتر المحمول في المؤسسات الكبيرة بحلول عام 2026، مرتفعة في ذلك عن النسبة المسجلة في العام الماضي والتي كانت أقل من 5%.

وأضاف أتوال:“مع انتقال سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصي من الأجهزة غير المعززة بالذكاء الاصطناعي إلى الأجهزة المعززة بالذكاء الاصطناعي، فإن هيمنة أجهزة (x-86) سوف تنخفض بمرور الوقت وخاصة في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمول المعززة بالذكاء الاصطناعي للأفراد، إذ أن أجهزة الكمبيوتر المحمول المعززة بالذكاء الاصطناعي والقائمة على (Arm) سوف تحصل على حصة أكبر من أجهزة الكمبيوتر المحمول (Windows x86) سواء المعززة بالذكاء الاصطناعي أو غير المعززة بالذكاء الاصطناعي، ولكن مع ذلك فإن أجهزة الكمبيوتر المحمول (Windows x86) المعززة بالذكاء الاصطناعي سوف تقود فئة الأعمال خلال عام 2025′′.

وتدرك المؤسسات المشهد المتطور للتكنولوجيا، وتتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي من المكونات الأساسية في المستقبل. واختتم أتوال:“أصبح السؤال المطروح أمام المؤسسات في حقيقة الأمر هو أي جهاز كمبيوتر شخصي معزز بالذكاء الاصطناعي عليها أن تشتريه بدلاً من سؤال هل يتوجب عليها أن تشتري جهازاً معززاً بالذكاء الاصطناعي. لكن ورغم ذلك، فإنه من غير المرجح أن تدفع الشركات مبالغ إضافية لقاء ميزات الذكاء الاصطناعي، ولكنها ستقوم عوضاً عن ذلك بشراء أجهزة كمبيوتر معززة بالذكاء الاصطناعي لتجهيزها للمستقبل لأن هذا هو الخيار الوحيد أمامها من أجل توفير بيئة حوسبة أكثر أمناً وخصوصية”.

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