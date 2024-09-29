17 شهيدا من عائلة لبنانية واحدة إثر قصف الاحتلال البقاع الشرقي

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- استشهد 17 مواطنا من عائلة واحدة، ظهر اليوم الأحد، جراء الاحتلال الإسرائيلي لبلدات البقاع الشرقي.

وأفاد شهود عيان، بأن 17 شخصا من عائلة لبنانية استشهدوا ظهر اليوم، جراء قصف الاحتلال مبنى سكنيا في بلدة زبود في البقاع.

وأشار إلى أن غارات الاحتلال استمرت على عدد من المناطق اللبنانية، حيث استهدفت مدينة بعلبك، وبلدات النبي شيت، وتمنين التحتا، والخريبة، والهرمل، وحلبتا، وسحمر، والعين، وايعات، العين في البقاع.

كما اغار الاحتلال الحربي على مدينتي صور والنبطية، وبلدات مرجعيون، زوطر الشرقية، الطيرة، وطير حرفا، والعيتانية، ويحمر، وعبا، ومعروب، وعيناتا، والقاسمية، وبدياس، وشقرا، والجميجمة، وحومين الفوقا، وطير دبا، وقبريخا، ومجدل سلم، ورشكانية، والقصيبة، وقعقعية الجسر، والصوان، وعيتا الشعب، والمحمودية، والعيشية، والبيسارية، وبيت ليف، وبنت جبيل، وعربصاليم، وياحون، والخرايب، والقنطرة، ومركبا، وعلمان، والزرارية، وتلال ومرتفعات إقليم التفاح جنوب لبنان.