الجيش اللبناني يدعو إلى الحفاظ على الوحدة بعد مقتل نصر الله

حثّ الجيش اللبناني الأحد على "عدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي" و"الحفاظ على الوحدة" ، غداة إعلان حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله بغارة اسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الجيش في بيان: "تهيب قيادة الجيش بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا".وأكّد الجيش استمراره "في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة

للحفاظ على السلم الأهلي".

وأكد الجيش أن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخططاتها التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين.

وأتى ذلك فيما ينفذ الجيش انتشارا داخل العاصمة بيروت التي نزح إليها الآلاف إثر قصف إسرائيلي عنيف على معاقل حزب الله في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، على ما أكّد مسؤول في الجيش.

ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جنين هنيس-بلاسخارت الأحد "في هذه اللحظة الحرجة للبنان" إلى أن "يركز البلد على المصلحة المشتركة التي توحد شعبه: دولة يمكنها أن توفر، بسرعة وحسم، الاحتياجات الأمنية والإنسانية العاجلة".

وحثّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهته اللبنانيين في بيان جاء بعد اجتماع طارئ للحكومة إثر عودته بشكل عاجل من الأمم المتحدة في نيويورك إلى مواجهةِ ما يجري بمسؤولية وطنية تصون وحدَتَنا ونؤكد تضامننا لأن من أهدافِ إسرائيل ضربَ هذهِ الوحدةِ التي طالما شكّلت السلاحَ الاقوى في مواجهة مخططاتها الاجراميّة.

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