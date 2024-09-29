انتشال جثمان حسن نصر الله من موقع الهجوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مصدر طبي وآخر أمني لرويترز اليوم الأحد أنه تم انتشال جثمان حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية
من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وإنها سليمة.
ولم يذكر بيان حزب الله أمس السبت كيف قُتل نصرالله أو موعد جنازته، لكن المصدرين قالا إن جثمانه لم تكن به أي جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة كان صدمة حادة
من قوة الانفجار.
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