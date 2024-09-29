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انتشال جثمان حسن نصر الله من موقع الهجوم

9/29/2024 8:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن مصدر طبي وآخر أمني لرويترز اليوم الأحد أنه تم انتشال جثمان حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية
من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وإنها سليمة.

ولم يذكر بيان حزب الله أمس السبت كيف قُتل نصرالله أو موعد جنازته، لكن المصدرين قالا إن جثمانه لم تكن به أي جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة كان صدمة حادة
من قوة الانفجار.

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