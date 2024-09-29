التميمي يؤدي القسم عضواً بهيئة التعليم العالي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الأحد، عضو مجلس هيئة اعتماد مؤسَّسات التعليم
العالي وضمان جودتها الدكتور فداء يوسف التميمي، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه.
ويأتي أداء القسم القانوني سنداً لأحكام قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007 وتعديلاته.
وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، ورئيس مجلس هيئة اعتماد مؤسَّسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة.
MENAFN29092024000151011027ID1108726816
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.