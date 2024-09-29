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التميمي يؤدي القسم عضواً بهيئة التعليم العالي

9/29/2024 7:18:50 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أدى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الأحد، عضو مجلس هيئة اعتماد مؤسَّسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور فداء يوسف التميمي، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه.

ويأتي أداء القسم القانوني سنداً لأحكام قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007 وتعديلاته.

وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، ورئيس مجلس هيئة اعتماد مؤسَّسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة.

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