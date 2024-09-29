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رهانات صعود الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ 4 أعوام

9/29/2024 7:18:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفزت رهانات مديري الأموال على صعود سعر الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 أعوام، إذ سجل المعدن الثمين ارتفاعات متتالية بعد أول تخفيض لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ 2020.

وبحسب بلومبرغ، فقد أظهرت بيانات حكومية أمريكية أسبوعية أن صناديق التحوط والمضاربين الكبار الآخرين عززوا مراكزهم الشرائية الصافية 0.9% إلى 254841 عقداً حتى 24 سبتمبر الجاري، لتصل لأعلى مستوياتها منذ مارس 2020.

وبلغ سعر الأونصة من المعدن النفيس أعلى مستوياته التاريخية الأسبوع الحالي مسجلاً 2685.58 دولاراً، ليتوج سلسلة ارتفاعات قياسية وسط تفاؤل بشأن مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

واستطاع الذهب أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي وأن يسجل مستوى تاريخياً جديداً، وذلك على الرغم من تراجعه خلال تداولات يوم الجمعة بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت موافقة للتوقعات.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.4% ليغلق السعر عند المستوى 2658 دولاراً للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي عند 2685 دولاراً للأونصة بينما كان سعر افتتاح الأسبوع عند 2621 دولاراً للأونصة.

ومنذ بداية شهر سبتمبر ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 6.2% ليتحرك في الاتجاه الصحيح لتحقيق أفضل أداء لربع سنوي منذ عام 2016، بينما منذ بداية العام ارتفع سعر الذهب بنسبة 29% وهو أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.

وكان قرار البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هو الحافز الأساسي وراء سلسلة المستويات التاريخية التي كان الذهب يسجلها بشكل شبه يومي.

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