السيسي: مصر فقدت 60% من دخل قناة السويس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي أن قناة السويس
فقدت أكثر من 50 إلى 60% من دخلها خلال الشهور الـ 8 الماضية، مقدرًا الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار.
وأشار السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة في مصر اليوم الأحد إلى أن المنطقة والعالم يمران بظروف صعبة جدا.
وقال: "التطورات التي تحدث خطيرة للغاية وقد تؤدي لاتساع رقعة الصراع بالمنطقة بشكل يؤثر على استقرارها".
وكانت إيرادات هيئة قناة السويس المصرية قد تراجعت خلال العام المالي 2024/2023، وذلك نتيجة تأثرها الشديد من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر.
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