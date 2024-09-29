السيسي: مصر فقدت 60% من دخل قناة السويس

أعلن الرئيس

المصري عبدالفتاح السيسي أن قناة السويس

فقدت أكثر من 50 إلى 60% من دخلها خلال الشهور الـ 8 الماضية، مقدرًا الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار.

وأشار السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة في مصر اليوم الأحد إلى أن المنطقة والعالم يمران بظروف صعبة جدا.

وقال: "التطورات التي تحدث خطيرة للغاية وقد تؤدي لاتساع رقعة الصراع بالمنطقة بشكل يؤثر على استقرارها".

وكانت إيرادات هيئة قناة السويس المصرية قد تراجعت خلال العام المالي 2024/2023، وذلك نتيجة تأثرها الشديد من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر.

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