رواندا تعلن 6 وفيات بفيروس ماربورغ

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
أكد وزير
الصحة الرواندي سابين نسانزيمانا، أمس السبت، تسجيل
6 وفيات و20 إصابة بفيروس ماربورغ منذ بداية الوباء.
وقال نسانزيمانا في بيان مصور على موقع إكس إن معظم المصابين من العاملين في الرعاية الصحية في وحدة العناية المركزة.
وأضاف "رصدنا 20 مصاباً بالفيروس و6 توفوا بالفعل بسببه، الغالبية العظمى من الإصابات والوفيات بين العاملين في
الرعاية الصحية، خاصة في وحدة العناية المركزة".
وقالت الوزارة إن ماربورغ، وهو حمى نزفية فيروسية، يمكن أن يسبب وفاة بعض المصابين، مع أعراض تشمل الصداع الشديد والقيء وآلام العضلات وآلام المعدة.
ويبلغ معدل الوفاة بفيروس ماربورغ 88%، وهو من إلى نفس عائلة فيروس إيبولا وينتقل إلى البشر من خفافيش الفاكهة، ثم ينتشر عن طريق ملامسة سوائل أجسام المصابين.
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