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رواندا تعلن 6 وفيات بفيروس ماربورغ

9/29/2024 7:10:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
أكد وزير الصحة الرواندي سابين نسانزيمانا، أمس السبت، تسجيل
6 وفيات و20 إصابة بفيروس ماربورغ منذ بداية الوباء.

وقال نسانزيمانا في بيان مصور على موقع إكس إن معظم المصابين من العاملين في الرعاية الصحية في وحدة العناية المركزة.

وأضاف "رصدنا 20 مصاباً بالفيروس و6 توفوا بالفعل بسببه، الغالبية العظمى من الإصابات والوفيات بين العاملين في
الرعاية الصحية، خاصة في وحدة العناية المركزة".

وقالت الوزارة إن ماربورغ، وهو حمى نزفية فيروسية، يمكن أن يسبب وفاة بعض المصابين، مع أعراض تشمل الصداع الشديد والقيء وآلام العضلات وآلام المعدة.

ويبلغ معدل الوفاة بفيروس ماربورغ 88%، وهو من إلى نفس عائلة فيروس إيبولا وينتقل إلى البشر من خفافيش الفاكهة، ثم ينتشر عن طريق ملامسة سوائل أجسام المصابين.

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