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دراستان: كوفيد أصبح مقاوماً للأدوية

9/29/2024 7:10:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توصلت دراستان إلى أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 أصبح مقاوماً لعقارين، يستخدمان لعلاج المرضى المصابين بالعدوى.

في الدراسة الأولى، درس فريق من جامعة كورنيل والمعاهد الوطنية للصحة نتائج العلاج للمرضى، الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والذين تم إعطاؤهم عقار "ريمديسيفير".

وفي الدراسة الثانية، درس باحثون من جامعات بيتسبرغ وستانفورد وهارفارد ومستشفى بريغهام والنساء، نتائج المرضى الذين تم إعطاؤهم أدوية مضادة للفيروسات على مدار الأعوام من 2021 إلى 2023، وتحديداً دواء "نيرماترلفير".

وبدراسة الحمض النووي للفيروسات التي أصابت المرضى، تبين أن الفيروس قد طوّر حساسية منخفضة لكل من "ريمديسيفير" و"نيرماترلفير".

كما وجدوا أن هذه الفيروسات المتحولة يمكن أن تصيب الآخرين في الجوار، وفق "مديكال إكسبريس".

وفي ملاحظة إيجابية واحدة: وجد الباحثون أن إعطاء هذه الأدوية للمرضى يقضي على الفيروس.

من ناحية أخرى، تبين أنه يمكن العثور على الفيروسات ذات الطفرات لدى المرضى، وكان هذا التأثير أكثر وضوحاً في المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة، والذين تلقوا دواء "نيرماترلفير".

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