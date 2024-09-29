ميقاتي: أولويتنا العمل على وقف عدوان إسرائيل المستمر على لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، على "أولوية" العمل من أجل وقف "العدوان الاسرائيلي" المستمر على لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لميقاتي مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني.

السوداني جدد لميقاتي "موقف العراق الثابت والمبدئي بدعم لبنان والوقوف معه، واستمرار العراق بتقديم كل المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني الشقيق".

وشدد على ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل "إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها".

كما قدم خلال الاتصال، تعازيّ العراق، حكومة وشعباً، "باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورفاقه"، وفق البيان.

بدوره شكر ميقاتي لنظيره العراقي "عاطفته تجاه لبنان ودعم بغداد الدائم للبنان"، مشددا "على أولوية العمل على وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".

واغتالت إسرائيل مؤخرا عدة قادة بارزين "في حزب الله"، أبرزهم الأمين العام حسن نصر الله، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اغتياله في غارة شنتها مقاتلات له من طراز "إف 35" الجمعة، على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيسي لـ"حزب الله"، ولاحقا أقر الحزب باغتيال أمينه العام.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر حتى مساء السبت عن 816 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و2507 مصابين، وفقا لبيانات السلطات اللبنانية، وسط مخاوف من وصول المواجهات لحرب إقليمية.

ومساء ذلك اليوم أعلن السوداني، عن جسر جوي وبري لنقل المساعدات وتسهيل إرسال الوقود إلى لبنان، على خلفية تعرض الأخيرة لغارات إسرائيلية مكثفة.

كما وجه السوداني، السبت، وزارة الداخلية في بلاده إلى تسهيل منح وثائق سفر سريعة للبنانيين الراغبين بالمجيء إلى العراق، لمن لا يمتلكون جوازات سفر، وذلك تعبيرا عن المساندة في ظل الهجمات الإسرائيلية الحالية.



