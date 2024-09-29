ميقاتي: أولويتنا العمل على وقف عدوان إسرائيل المستمر على لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأحد، على "أولوية" العمل من أجل وقف "العدوان الاسرائيلي" المستمر على لبنان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لميقاتي مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني.
السوداني جدد لميقاتي "موقف العراق الثابت والمبدئي بدعم لبنان والوقوف معه، واستمرار العراق بتقديم كل المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني الشقيق".
وشدد على ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل "إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها".
كما قدم خلال الاتصال، تعازيّ العراق، حكومة وشعباً، "باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورفاقه"، وفق البيان.
بدوره شكر ميقاتي لنظيره العراقي "عاطفته تجاه لبنان ودعم بغداد الدائم للبنان"، مشددا "على أولوية العمل على وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".
واغتالت إسرائيل مؤخرا عدة قادة بارزين "في حزب الله"، أبرزهم الأمين العام حسن نصر الله، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اغتياله في غارة شنتها مقاتلات له من طراز "إف 35" الجمعة، على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيسي لـ"حزب الله"، ولاحقا أقر الحزب باغتيال أمينه العام.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر حتى مساء السبت عن 816 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و2507 مصابين، وفقا لبيانات السلطات اللبنانية، وسط مخاوف من وصول المواجهات لحرب إقليمية.
ومساء ذلك اليوم أعلن السوداني، عن جسر جوي وبري لنقل المساعدات وتسهيل إرسال الوقود إلى لبنان، على خلفية تعرض الأخيرة لغارات إسرائيلية مكثفة.
كما وجه السوداني، السبت، وزارة الداخلية في بلاده إلى تسهيل منح وثائق سفر سريعة للبنانيين الراغبين بالمجيء إلى العراق، لمن لا يمتلكون جوازات سفر، وذلك تعبيرا عن المساندة في ظل الهجمات الإسرائيلية الحالية.
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