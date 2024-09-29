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مستعمر ينصب خيمتين فوق أراضٍ في الخضر جنوب بيت لحم

9/29/2024 7:09:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- نصب مستعمر، اليوم الأحد، خيمتين فوق أراضٍ في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد عضو بلدية الخضر إبراهيم موسى للوكالة الرسمية، بأن مستعمرا نصب خيمتين، وخزانات مياه في أراضٍ بمنطقة "شعب العجل" غرب البلدة، تعود لاحد المواطنين، بهدف إقامة بؤرة رعوية.

يشار الى ان المستعمرين وقوات الاحتلال صعدوا في الآونة الأخيرة ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، من هجمتهم الاستعمارية في بلدة الخضر ومحافظة بيت لحم بشكل عام، تمثل بالاستيلاء على أراضٍ شاسعة لإقامة مستعمرة في منطقة "المخرور" من أراضي بلدة بتير، إضافة الى توسيع بؤر أخرى.

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