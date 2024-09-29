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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,595 والاصابات إلى 96,251 منذ بدء العدوان

9/29/2024 7:09:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,595، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,251 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن تسعة شهداء ارتقوا، وأصيب 41 آخرون، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي ذات السياق استشهد مواطن، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت بشكل مكثف مناطق متفرقة من البلدة، ما أدى حتى اللحظة إلى استشهاد مواطن، وإصابة آخرين.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت فجر اليوم محيط مستشفى كمال عدوان، في مخيم جباليا، ووسط مخيم النصيرات ومخيم الشاطئ، ما أدى الى استشهاد ثلاثة مواطنين.

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