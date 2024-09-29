ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,595 والاصابات إلى 96,251 منذ بدء العدوان

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,595، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,251 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن تسعة شهداء ارتقوا، وأصيب 41 آخرون، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي ذات السياق استشهد مواطن، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت بشكل مكثف مناطق متفرقة من البلدة، ما أدى حتى اللحظة إلى استشهاد مواطن، وإصابة آخرين.
وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت فجر اليوم محيط مستشفى كمال عدوان، في مخيم جباليا، ووسط مخيم النصيرات ومخيم الشاطئ، ما أدى الى استشهاد ثلاثة مواطنين.
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