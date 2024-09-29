ألمانيا ترفض منح جنسيتها لمروجي شعار“من النهر إلى البحر”

MENAFN - Palestine News ) برلين / PNN- أعلنت ألمانيا أنها سترفض منح جنسيتها للأشخاص الذين يرددون أو يروّجون لشعار“من النهر إلى البحر” في التضامن مع القضية الفلسطينية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت هيئة البث والإذاعة لألمانيا الشمالية (NDR)، الأحد، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا يتضمن مبررات جديدة لرفض منح الجنسية الألمانية، ومن بين هذه المبررات ترديد شعار“من النهر إلى البحر” أو الترويج له.

وأضافت أن قرار الحرمان من الجنسية يشمل كلّ من ينشر هذه العبارة على منصات التواصل الاجتماعي، أو يعجب بها أو يعلق بها على منشورات أخرى.

يُذكر أن تاريخ عبارة“من النهر إلى البحر” يعود إلى ستينيات القرن الماضي، حيث كانت منظمة التحرير الفلسطينية ترددها للتعبير عن هدفها المتمثل في تحرير كامل الأراضي الفلسطينية الممتدة ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط.