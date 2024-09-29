سقوط صاروخ (غراد) في منطقة صحراوية في الأردن حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن صاروخاً من نوع (غراد) سقط مساء اليوم في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر.وبين المصدر أنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ الذي أُطلق من جنوب لبنان، فيما تحرّكت الفرق المعنية للموقع.

ولقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي

فعلقت شروق الخصاونة : يارب سلمنا و سلم أهلنا المستضعفين المظلومين..اللهم سلم الأردن و جنبها الفتن ما ظهر منها و ما بطن.

و قال أبو ركان الدعجة : شو جاب الموقر لجنوب لبنان؟ يبدو أنه تم توجيهه بشكل خاطئ الأمور ليست على ما يرام هذا الأيام و تحتاج إلى الحذر الشديد لحماية وطننا.

و أضاف أحمد الحديد : نعم سمعنا الصوت و كان قوي، الله يحمي الأردن و أهلها يارب.

و علق أحمد جزاع : واصل للموقر؟ وين الدفاعات الجوية ؟

و قال رائد زهران : هسا الشعب بركض بشتري ربطات خبز

و قالت لينا المومني : الله يحمي الأردن أرضه و سمائه و قيادته و شعبه و جيشه.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الجوية.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.