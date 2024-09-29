سقوط صاروخ (غراد) في منطقة صحراوية في الأردن حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن صاروخاً من نوع (غراد) سقط مساء اليوم في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر.
وبين المصدر أنه لم تقع أضرار بشرية ولا مادية نتيجة سقوط الصاروخ الذي أُطلق من جنوب لبنان، فيما تحرّكت الفرق المعنية للموقع.
ولقي هذا الخبر تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي
فعلقت شروق الخصاونة : يارب سلمنا و سلم أهلنا المستضعفين المظلومين..اللهم سلم الأردن و جنبها الفتن ما ظهر منها و ما بطن.
و قال أبو ركان الدعجة : شو جاب الموقر لجنوب لبنان؟ يبدو أنه تم توجيهه بشكل خاطئ الأمور ليست على ما يرام هذا الأيام و تحتاج إلى الحذر الشديد لحماية وطننا.
و أضاف أحمد الحديد : نعم سمعنا الصوت و كان قوي، الله يحمي الأردن و أهلها يارب.
و علق أحمد جزاع : واصل للموقر؟ وين الدفاعات الجوية ؟
و قال رائد زهران : هسا الشعب بركض بشتري ربطات خبز
و قالت لينا المومني : الله يحمي الأردن أرضه و سمائه و قيادته و شعبه و جيشه.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاعات الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الجوية.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
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