إسرائيل تسجل 916 إصابة بفيروس غرب النيل

أعلنت وزارة حماية البيئة في إسرائيل أنها سجلت وجود بعوض يحمل فيروس غرب النيل في مدينة إيلات.

وأصدرت الوزارة تعليمات لجميع السلطات بتعزيز المراقبة وجهود السيطرة على الآفات في المناطق الحضرية والمناطق غير المأهولة ضمن نطاق اختصاصها، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم، مطالبةً الجميع بحماية نفسه لتفادي لدغات البعوض.

وطبقاً لأحدث أرقام وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفع عدد المرضى الذين تم إصابتهم بفيروس غرب النيل إلى 916 شخصاً.

وتوفي إجمالي 71 شخصاً تم تشخيص إصابتهم بالفيروس منذ تفشيه في يونيو الماضي.