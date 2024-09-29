إسرائيل تسجل 916 إصابة بفيروس غرب النيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة حماية البيئة في إسرائيل أنها سجلت وجود بعوض يحمل فيروس غرب النيل في مدينة إيلات.
وأصدرت الوزارة تعليمات لجميع السلطات بتعزيز المراقبة وجهود السيطرة على الآفات في المناطق الحضرية والمناطق غير المأهولة ضمن نطاق اختصاصها، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم، مطالبةً الجميع بحماية نفسه لتفادي لدغات البعوض.
وطبقاً لأحدث أرقام وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفع عدد المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس غرب النيل إلى 916 شخصاً.
وتوفي إجمالي 71 شخصاً تم تشخيص إصابتهم بالفيروس منذ تفشيه في يونيو الماضي.
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