الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً مقتل القيادي البارز في حزب الله نبيل قاووق

الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً مقتل القيادي البارز في حزب الله نبيل قاووق
التاريخ
9/29/2024 7:09:10 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد إنه قتل القيادي البارز في حزب الله
نبيل قاووق
في غارة جوية السبت على بيروت.
وقال الجيش في بيان إن قاووق ، العضو في المجلس المركزي لحزب الله، استهدف "وتم القضاء عليه" السبت، غداة مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في غارة إسرائيلية عنيفة.
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