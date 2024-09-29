الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً مقتل القيادي البارز في حزب الله نبيل قاووق

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد إنه قتل القيادي البارز في حزب الله

نبيل قاووق

في غارة جوية السبت على بيروت.

وقال الجيش في بيان إن قاووق ، العضو في المجلس المركزي لحزب الله، استهدف "وتم القضاء عليه" السبت، غداة مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في غارة إسرائيلية عنيفة.