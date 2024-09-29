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الجيش الإسرائيلي يعلن رسمياً مقتل القيادي البارز في حزب الله نبيل قاووق

9/29/2024 7:09:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد إنه قتل القيادي البارز في حزب الله
نبيل قاووق
في غارة جوية السبت على بيروت.

وقال الجيش في بيان إن قاووق ، العضو في المجلس المركزي لحزب الله، استهدف "وتم القضاء عليه" السبت، غداة مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في غارة إسرائيلية عنيفة.

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