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رئيس الوزراء اللبناني: لا خيار لدينا سوى الحل الدبلوماسي

9/29/2024 7:09:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في تصريحات نقلها التلفزيون اليوم الأحد "لا خيار لدينا سوى الحل الدبلوماسي"، وذلك ردا على سؤال بشأن الجهود الدبلوماسية لوقف تصعيد إسرائيل لحدة القتال ضد جماعة حزب الله اللبنانية.

من جهته قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري بعد جلسة لمجلس الوزراء اليوم الأحد إن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل "مستمرة".

وقال مكاري خلال مؤتمر صحفي بعد الجلسة "ليش ما بدنا وقف إطلاق نار؟! أكيد (نريد ذلك) ... الكل بيعرفوا أن رئيس وزراء (إسرائيل) بنيامين نتنياهو راح (إلى نيويورك) على أساس يوقف إطلاق النار وطلع القرار باغتيال السيد حسن نصر الله من مبنى الأمم المتحدة. فمعروف مين بده وقف إطلاق نار ومين ما بده وقف إطلاق النار".

وتأكد أمس السبت مقتل نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية في غارة كبيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة، مما أدى إلى تصعيد التوتر بين لبنان وإسرائيل بعد شهور من الأعمال القتالية عبر الحدود.

وأضاف مكاري "أكيد الجهود الدبلوماسية مستمرة. رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) ما عم بيقصر أبدا في هذا الموضوع، إنما الوضع ما أنه (ليس) بالسهولة اللي أنتم عم تفكروا بيها"


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