مملكة البحرين تحتفي باليوم العالمي للقلب 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحتفي وزارة الصحة في مملكة البحرين باليوم العالمي للقلب، الذي يُصادف 29 سبتمبر من كل عام، إذ يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "استخدام القلب من أجل العمل"؛ والذي يحمل دلالات عميقة تتعلق بأهمية صحة القلب والجسد، ويُعبّر عن تكامل الصحة الجسدية والنفسية مع الأداء المهني، مما يُسهم في بناء مجتمع صحي وخالي من الأمراض .
ويُركز شعار يوم القلب العالمي لهذا العام على ضرورة الحفاظ على صحة القلب كجزء أساسي في تعزيز القدرة على العمل والإنتاجية، فالقلب السليم يُساهم في تحسين التركيز والطاقة، كما أن استخدام القلب يعني العمل بشغف واهتمام، وبالتالي تحقيق المزيد من الإبداع والإنتاجية.
وتسعى مملكة البحرين؛ في إطار حرصها على توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة، إلى تكثيف الجهود وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى الحد من انتشار أمراض القلب والعوامل المؤدية لها، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة، حيث تم تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة "غير السارية" برئاسة سعادة وزيرة الصحة، وعضوية العديد من الجهات المعنية، لوضع الخطط والبرامج الوطنية اللازمة لمكافحة انتشار هذه الأمراض، كما تُركّز الجهود على توحيد الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة، لتعزيز أنماط الحياة الصحية، لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والحد من عوامل الخطر مثل التدخين، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة وسبل الوقاية من أمراض القلب.
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