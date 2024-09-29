مملكة البحرين تحتفي باليوم العالمي للقلب 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تحتفي وزارة الصحة في مملكة البحرين باليوم العالمي للقلب، الذي يُصادف 29 سبتمبر من كل عام، إذ يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "استخدام القلب من أجل العمل"؛ والذي يحمل دلالات عميقة تتعلق بأهمية صحة القلب والجسد، ويُعبّر عن تكامل الصحة الجسدية والنفسية مع الأداء المهني، مما يُسهم في بناء مجتمع صحي وخالي من الأمراض .

ويُركز شعار يوم القلب العالمي لهذا العام على ضرورة الحفاظ على صحة القلب كجزء أساسي في تعزيز القدرة على العمل والإنتاجية، فالقلب السليم يُساهم في تحسين التركيز والطاقة، كما أن استخدام القلب يعني العمل بشغف واهتمام، وبالتالي تحقيق المزيد من الإبداع والإنتاجية.

وتسعى مملكة البحرين؛ في إطار حرصها على توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة، إلى تكثيف الجهود وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى الحد من انتشار أمراض القلب والعوامل المؤدية لها، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة، حيث تم تشكيل الفريق الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة "غير السارية" برئاسة سعادة وزيرة الصحة، وعضوية العديد من الجهات المعنية، لوضع الخطط والبرامج الوطنية اللازمة لمكافحة انتشار هذه الأمراض، كما تُركّز الجهود على توحيد الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة، لتعزيز أنماط الحياة الصحية، لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والحد من عوامل الخطر مثل التدخين، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة وسبل الوقاية من أمراض القلب.