مشاركون في الملتقى التعريفي بجائزة المواهب: الجائزة منصة مثالية للموهوبين لإظهار قدراتهم الفنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية التي نظمتها وزارة الإعلام، عُقد لقاء تعريفي بالدورة الثانية من "جائزة المواهب الإعلامية 2024" في مجال "التمثيل للتلفزيون والسينما والمسرح"، وذلك في الجامعة الخليجية.
واستضاف اللقاء كل من المخرج عامر الخفش والفنان عبدالرحمن صابر والفنان فهد زينل، والذين قدموا رؤاهم وتجاربهم في مجالات الإخراج والتمثيل، متناولين التحديات التي واجهوها في مسيرتهم الفنية، وخطوات النجاح التي اتبعوها.
وفي مستهل اللقاء التعريفي، ألقى الدكتور مهند المشهداني رئيس الجامعة الخليجية، كلمة أكد فيها أهمية اكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مملكة البحرين من خلال جائزة المواهب الإعلامية للمرة الثانية، موضحًا أن الاكتشاف المبكر للمواهب وتطويرها يعدّ عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الثقافية والحضارية في المملكة، وأن الجامعة الخليجية تسعى جاهدة لصقل المهارات الشبابية، وتعزيز التعاون مع وزارة الإعلام.
ودعا الطلبة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والتسجيل في الجائزة، مؤكدًا أهمية المسرح كخطوة أولى نحو بناء الثقة والقدرة على مواجهة الجمهور، مما يسهم في تطوير قدراتهم الفنية والشخصية.
من جانبه، تناول المخرج عامر
الخفش تجربته في مجال التمثيل والإخراج، قائلا: "أؤمن بأن الممثل هو البداية لكل شيء، فالتجربة الفنية تبدأ من المسرح، وكان لي شرف التعلم في معهد اليرموك، خلال تلك الفترة، أدركت أن النجاح في هذا المجال يتطلب العمل الجاد والتفاني، خصوصًا في عصر تسيطر فيه وسائل الاتصال الاجتماعي على المشهد"، مؤكدًا أنه يجب أن نفهم أن هناك مسارًا طويلاً يتطلب منا بذل الجهود والالتزام في هذا القطاع.
ووجه رسالة تحفيزية للحضور داعيًا إياهم للاغتنام الفرصة والمشاركة في الجائزة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعتبر منصة مثالية للموهوبين لتطوير مهاراتهم وإظهار قدراتهم الفنية.
ومن جهته، ، أشاد الفنان عبدالرحمن صابر بجائزة المواهب الإعلامية 2024 التي أطلقتها وزارة الإعلام، مشيرًا إلى أهمية استغلال الفرص المتاحة للموهوبين، خاصة في مجالات التمثيل، حيث تُمنحهم مثل هذه الجائزة منصة لاستعراض مواهبهم وتطويرها.
وأوضح أنه بدأ مسيرته الفنية منذ 10 سنوات، حيث شارك تجربته الشخصية التي بدأت في مرحلة الثانوية عندما اكتشف موهبته في التمثيل بمساعدة مدرسه، وعمل على
تطوير مهاراته من خلال الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت.
واضاف أن تجربته الشخصية بدأت منذ الطفولة عندما شارك في مسرحيات صامتة، ومنذ ذلك الحين شعر بأن الفن هو المجال الذي يشده، ومع مرور الوقت اكتسب خبرات عديدة من خلال المسرح، حيث شارك في ورش تدريبية واستفاد من توجيهات أساتذة المسرح.
وشدد على أهمية الثقة بالنفس وعدم الاستسلام للتحديات أو الانتقادات، مضيفًا أن الفشل جزء من النجاح، وأنه شخصيًا مر بتجارب صعبة تعلم منها الكثير، وأنه بفضل هذا الإصرار استطاع تحقيق العديد من الإنجازات في المسرح والتلفزيون.
من ناحيته، أشاد الفنان فهد زينل بالجهود المبذولة في تنظيم مسابقة جائزة المواهب الإعلامية 2024، والتي ستسهم في تعزيز المشهد الإعلامي والفني في مملكة البحرين، داعيًا جميع المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرص.
واضاف أن تجربته الشخصية بدأت منذ الطفولة عندما شارك في مسرحيات صامتة، ومنذ ذلك الحين شعر بأن الفن هو المجال الذي يشده، ومع مرور الوقت اكتسب خبرات عديدة من خلال المسرح، حيث شارك في ورش تدريبية واستفاد من توجيهات أساتذة المسرح.
وتوجه زينل بالشكر لوزارة الإعلام وعلى رأسها الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام وكل العاملين على هذه الجائزة، والتي تعكس التزام الوزارة بتطوير الإعلام بمختلف المجالات، كما توجه بالشكر للجامعة الخليجية على استضافتها هذا اللقاء.
وقدمت لجنة الجائزة، خلال اللقاء الذي حضره عدد من الفنانين والأكاديميين والطلبة، عرضًا عن جائزة المواهب الإعلامية 2024 في مجال التمثيل للتلفزيون والسينما والمسرح.
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