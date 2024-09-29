مشاركون في الملتقى التعريفي بجائزة المواهب: الجائزة منصة مثالية للموهوبين لإظهار قدراتهم الفنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ضمن سلسلة اللقاءات التعريفية التي نظمتها وزارة الإعلام، عُقد لقاء تعريفي بالدورة الثانية من "جائزة المواهب الإعلامية 2024" في مجال "التمثيل للتلفزيون والسينما والمسرح"، وذلك في الجامعة الخليجية.

واستضاف اللقاء كل من المخرج عامر الخفش والفنان عبدالرحمن صابر والفنان فهد زينل، والذين قدموا رؤاهم وتجاربهم في مجالات الإخراج والتمثيل، متناولين التحديات التي واجهوها في مسيرتهم الفنية، وخطوات النجاح التي اتبعوها.

وفي مستهل اللقاء التعريفي، ألقى الدكتور مهند المشهداني رئيس الجامعة الخليجية، كلمة أكد فيها أهمية اكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مملكة البحرين من خلال جائزة المواهب الإعلامية للمرة الثانية، موضحًا أن الاكتشاف المبكر للمواهب وتطويرها يعدّ عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الثقافية والحضارية في المملكة، وأن الجامعة الخليجية تسعى جاهدة لصقل المهارات الشبابية، وتعزيز التعاون مع وزارة الإعلام.

ودعا الطلبة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والتسجيل في الجائزة، مؤكدًا أهمية المسرح كخطوة أولى نحو بناء الثقة والقدرة على مواجهة الجمهور، مما يسهم في تطوير قدراتهم الفنية والشخصية.

من جانبه، تناول المخرج عامر

الخفش تجربته في مجال التمثيل والإخراج، قائلا: "أؤمن بأن الممثل هو البداية لكل شيء، فالتجربة الفنية تبدأ من المسرح، وكان لي شرف التعلم في معهد اليرموك، خلال تلك الفترة، أدركت أن النجاح في هذا المجال يتطلب العمل الجاد والتفاني، خصوصًا في عصر تسيطر فيه وسائل الاتصال الاجتماعي على المشهد"، مؤكدًا أنه يجب أن نفهم أن هناك مسارًا طويلاً يتطلب منا بذل الجهود والالتزام في هذا القطاع.

ووجه رسالة تحفيزية للحضور داعيًا إياهم للاغتنام الفرصة والمشاركة في الجائزة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعتبر منصة مثالية للموهوبين لتطوير مهاراتهم وإظهار قدراتهم الفنية.

ومن جهته، ، أشاد الفنان عبدالرحمن صابر بجائزة المواهب الإعلامية 2024 التي أطلقتها وزارة الإعلام، مشيرًا إلى أهمية استغلال الفرص المتاحة للموهوبين، خاصة في مجالات التمثيل، حيث تُمنحهم مثل هذه الجائزة منصة لاستعراض مواهبهم وتطويرها.

وأوضح أنه بدأ مسيرته الفنية منذ 10 سنوات، حيث شارك تجربته الشخصية التي بدأت في مرحلة الثانوية عندما اكتشف موهبته في التمثيل بمساعدة مدرسه، وعمل على

تطوير مهاراته من خلال الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت.

واضاف أن تجربته الشخصية بدأت منذ الطفولة عندما شارك في مسرحيات صامتة، ومنذ ذلك الحين شعر بأن الفن هو المجال الذي يشده، ومع مرور الوقت اكتسب خبرات عديدة من خلال المسرح، حيث شارك في ورش تدريبية واستفاد من توجيهات أساتذة المسرح.

وشدد على أهمية الثقة بالنفس وعدم الاستسلام للتحديات أو الانتقادات، مضيفًا أن الفشل جزء من النجاح، وأنه شخصيًا مر بتجارب صعبة تعلم منها الكثير، وأنه بفضل هذا الإصرار استطاع تحقيق العديد من الإنجازات في المسرح والتلفزيون.

من ناحيته، أشاد الفنان فهد زينل بالجهود المبذولة في تنظيم مسابقة جائزة المواهب الإعلامية 2024، والتي ستسهم في تعزيز المشهد الإعلامي والفني في مملكة البحرين، داعيًا جميع المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرص.

واضاف أن تجربته الشخصية بدأت منذ الطفولة عندما شارك في مسرحيات صامتة، ومنذ ذلك الحين شعر بأن الفن هو المجال الذي يشده، ومع مرور الوقت اكتسب خبرات عديدة من خلال المسرح، حيث شارك في ورش تدريبية واستفاد من توجيهات أساتذة المسرح.

وتوجه زينل بالشكر لوزارة الإعلام وعلى رأسها الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام وكل العاملين على هذه الجائزة، والتي تعكس التزام الوزارة بتطوير الإعلام بمختلف المجالات، كما توجه بالشكر للجامعة الخليجية على استضافتها هذا اللقاء.

وقدمت لجنة الجائزة، خلال اللقاء الذي حضره عدد من الفنانين والأكاديميين والطلبة، عرضًا عن جائزة المواهب الإعلامية 2024 في مجال التمثيل للتلفزيون والسينما والمسرح.