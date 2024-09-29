موسكو تعلن إجراء تعديلات على عقيدتها النووية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في مقابلة مع مراسل التلفزيون الرسمي اليوم، أن روسيا أعدّت تعديلات على عقيدتها النووية، موضحاً أنه يتم حالياً إضفاء الطابع الرسمي عليها.
وحذَّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب، الأربعاء، من أن بلاده قد تستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربة بصواريخ تقليدية بموجب التعديلات المقترحة على العقيدة، التي تحدد الظروف التي يمكن لموسكو فيها استخدام الأسلحة النووية.
وأضاف بوتين أن موسكو، بموجب التعديلات المقترحة، ستعتبر أي هجوم عليها مدعوماً من إحدى القوى النووية هجوماً مشتركاً.
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