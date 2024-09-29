موسكو تعلن إجراء تعديلات على عقيدتها النووية

أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في مقابلة مع مراسل التلفزيون الرسمي اليوم، أن روسيا أعدّت تعديلات على عقيدتها النووية، موضحاً أنه يتم حالياً إضفاء الطابع الرسمي عليها.

وحذَّر الرئيس الروسي فلاديمير الغرب، الأربعاء، من أن بلاده قد تستخدم الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربة بصواريخ تقليدية بموجب التعديلات المقترحة على العقيدة، التي تحدد الظروف التي يمكن لموسكو فيها استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف بوتين أن موسكو، بموجب التعديلات المقترحة، ستعتبر أي هجوم عليها مدعوماً من إحدى القوى النووية هجوماً مشتركاً.