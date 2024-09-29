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ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال 2

9/29/2024 6:11:00 AM
(MENAFN- Amman Net) عمان نت - يعقد ملتقى يجمع بين الإعلامين والإعلاميات، وصانعي المحتوى، ومنصات التواصل الاجتماعي، والنقابات، والمؤسسات الدولية الإعلامية والحقوقية، تحت عنوان "ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال"2". ويعقد الملتقى بتنظيم من مركز حماية وحرية الصحفيين، ومن أبرز المتحديث المشاركين حسام زملط السفير الفلسطيني في بريطانيا، والأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي.
وقال الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي، إن كل حركات التحرر الوطني الفلسطيني وفي مقدمتها "حماس"استطاعت أن تزلزل العدو.

وأضاف صباحي أن مصر مستهدفة من العدو الصهيوني ولا توقفه "كامب ديفيد ولا غيره"

وأشار إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هي حرب وجود لا حدود.

وأكد أن الشعب العربي لم يأخذ حقه في التعبير عن رأيه بدعم المقاومة بسبب الاستبداد السياسي


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