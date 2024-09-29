ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال 2

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- Amman Net) عمان نت - يعقد ملتقى يجمع بين الإعلامين والإعلاميات، وصانعي المحتوى، ومنصات التواصل الاجتماعي، والنقابات، والمؤسسات الدولية الإعلامية والحقوقية، تحت عنوان "ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال"2". ويعقد الملتقى بتنظيم من مركز حماية وحرية الصحفيين، ومن أبرز المتحديث المشاركين حسام زملط السفير الفلسطيني في بريطانيا، والأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي.
وقال الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي، إن كل حركات التحرر الوطني الفلسطيني وفي مقدمتها "حماس"استطاعت أن تزلزل العدو.
وأضاف صباحي أن مصر مستهدفة من العدو الصهيوني ولا توقفه "كامب ديفيد ولا غيره"
وأشار إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هي حرب وجود لا حدود.
وأكد أن الشعب العربي لم يأخذ حقه في التعبير عن رأيه بدعم المقاومة بسبب الاستبداد السياسي
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