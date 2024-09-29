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الاحتلال يغلق حاجزين عسكريين شمال غرب جنين

9/29/2024 6:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزي دوتان والريحان العسكريين، المقامين على أراضي بلدة برطعة شمال غرب جنين.

وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجزين، وكثفت من تواجدها العسكري عليهما، ودققت في هويات المواطنين، ومنعت المركبات من العبور.

وأضاف، أن قوات الاحتلال قررت اغلاق حاجز الريحان حتى يوم غد الاثنين، ما يعني حرمان المواطنين من الوصول إلى مراكز عملهم، والدخول والخروج من البلدة.

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