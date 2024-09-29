الاحتلال يغلق حاجزين عسكريين شمال غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزي دوتان والريحان العسكريين، المقامين على أراضي بلدة برطعة شمال غرب جنين.
وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجزين، وكثفت من تواجدها العسكري عليهما، ودققت في هويات المواطنين، ومنعت المركبات من العبور.
وأضاف، أن قوات الاحتلال قررت اغلاق حاجز الريحان حتى يوم غد الاثنين، ما يعني حرمان المواطنين من الوصول إلى مراكز عملهم، والدخول والخروج من البلدة.
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