الملبن الخليلي إرث زراعي وصناعة تقليدية تجمع بين الأصالة والتميز.

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN-الملبن الخليلي من أشهر الحلويات التي تشتهر بها مدينة الخليل ويفضلها أهلها، وهي صناعة موروثة عن الآباء والأجداد. يُعد العنب الخليلي أحد أهم المكونات التي يُستخلص منها الملبن.

في مقابلة حصرية مع الحاجة أم طلال البرادعي، تسرد لنا تاريخ عائلتها الطويل في زراعة العنب وإنتاج الدبس والملبن، وهو تقليد متوارث من الأجيال السابقة في منطقة الخليل.

تقول الحاجة أم طلال لمراسلة PNN إنها بدأت هذه المهنة منذ أن كانت طفلة، حيث كانت عائلتها تزرع العنب إلى جانب العديد من المحاصيل الأخرى وهذا العمل، كما تصفه، ليس مجرد حرفة، بل هو "شغل من القلب إلى القلب"، وهو ما يعكس عمق الارتباط العائلي والتاريخي بالزراعة.

تشتهر مدينة الخليل، بإنتاج " الملبن"، حيث تجتمع العائلات من الكبار والصغار في موسم العنب لصناعة المنتجات الغذائية المستخرجة من هذه الثمرة، وعلى مدار شهرين متواصلين لا تطفأ المواقد المعدة لطهي " الملبن" ومنتجات العنب المختلفة كمربى العنب، "الخبيصة"، و"الدبس" وتزدهر صناعة هذه المنتجات في معظم جبال الخليل، كونها تشكل مصدر رزق للعائلات.

وأضافت الحاجة أم طلال أن العنب الذي يزرع في منطقة الخليل يتميز بجودته العالية وحلاوته الفريدة مقارنة بمناطق أخرى، مما يجعله أساسياً لإنتاج الدبس والملبن.

وأكدت على أن عنب الخليل لا يحتاج إلى إضافات أخرى بسبب طبيعته الحلوة والمغذية، حيث يتم تخزين منتجاته مثل الملبن والدبس كمؤونة لفصل الشتاء، وتستخدم كطاقة طبيعية للجسم.

وأوضحت الحاجة أن "الحوَر" هو المادة المستخدمة لتصفية ماء العنب أثناء عملية عصره، هذا الحور يتم الحصول عليه من مغارات خاصة ويضاف إلى العنب قبل عصره ثم غليه على الغاز، وأشارت أنهُ في الماضي كانت هذه العملية تتم باستخدام النار، بعد الانتهاء من عملية العصر، يتم ترك الماء ليصفا، ومن ثم يتم استخدامه لصناعة الملبن.

كما أشارت إلى أنه في حالة بقاء "الربوق"، وهي مادة سائلة بعد العصر، يتم حفظها واستخدامها كخل العنب بعد تغير طعمها، ويستخدم هذا الخل في تحضير المخللات وأطباق الدجاج واللحوم.

ويعتبر العنب مساهماً رئيسياً في الإنتاج الزراعي الفلسطيني، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد الزيتون من ناحية الإنتاج، ويُزرع على مساحة تقدر بـ 80 ألف دونم، بإنتاج يقدّر أيضا بـ 80 ألف طن نصفها في مدينة الخليل.

يجسد الملبن الخليلي تاريخاً زراعياً عريقاً رمزا للصمود الزراعي والصناعة التقليدية في فلسطين، رغم التحديات المستمرة، تبقى هذه الصناعة مصدر فخر للعائلات الخليلية، ومعلماً بارزاً للثقافة الفلسطينية.























