الزغاري ل PNN: مع مرور عام على الحرب اسرائيل ترتكب جرائم تفوق الخيال بحق الاسرى الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN/ في ظل الحرب ومنذ السابع من أكتوبر تعرض الفلسطينيون على مدار عام كامل لحملات اعتقالات وتعذيب همجية تمثلت بالاعتداء على الاسرى وتعريتهم وتصويرهم واهانتهم واذلالهم كما انها تقوم بتجويع الاسرى ووضعهم بظروف اعتقاليه سيئة كما ان سلطات الاحتلال تمنع منذ عام المنظمات الدولية وعلى راسها الصليب الأحمر من زيارة السجون الإسرائيلية للاطلاع على واقع الاسرى.

يقول عبد الله الزغاري رئيس نادي الاسر الفلسطيني في حديث مع صحية الاهرام الأسبوعية ان ما يجري في السجون يمثل جرائم تفوق العقل البشري حيث ارتكبت اسرائيل بحقّ وعائلاتهم خلال العام الدموي الذي مرت به الحركة الفلسطينية

الاسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي

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وأضاف الزغاري ان جيش الاحتلال نفذ حملات اعتقال واسعة ومكثفة طالت أكثر من ١١ الف مواطن فلسطيني منذ بدء حرب الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر 2023 ...و قد تعرض الاسرى الى عمليات

تهديد بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، والضرب المبرّح، والتّحقيق الميدانيّ معهم، والتّهديد بالاغتصاب واغتصاب عدد من الاسرى ونشر فيديوهات عمليات الاغتصاب لإهانة الفلسطينيين كما واستخدام الاحتلال الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية ورهائن، واستخدام القيود كأداة للتنكيل، عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي نُفّذت بحقّ المواطنين خلال حملات الاعتقال منهم أشقاء لمعتقلين، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الوحشية، وعمليات التّخريب الواسعة التي طالت المنازل، ومصادرة مقتنيات وسيارات، وأموال، ومصاغ ذهب وأجهزة الكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال.

وأدت هذه الاعتداءات، والجرائم الممنهجة إلى إصابة العديد من المعتقلين، وأفراد من عائلاتهم، بإصابات جسدية مختلفة، وتعمد الاحتلال بعد اعتقالهم بتركهم دون علاج، وعكست شهادات العائلات العديد من الأعراض النّفسية التي ظهرت على أفراد من العائلة، ومنهم الأطفال جرّاء عمليات الاقتحام الوحشية التي جرت لمنازل المواطنين.

وفي إطار هذه الجرائم، تابعنا، قيام جنود الاحتلال بتصوير فيديوهات للمواطنين الذين يتم اعتقالهم، وكان من بينهم فيديو ظهر فيه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقومون بتعذيب مجموعة من المواطنين المدنيين العزل في ظروف حاطه بالكرامة الإنسانية، بعد تجريدهم من ملابسهم، إلى جانب فيديوهات يقوم فيها جنود الاحتلال بتصوير مواطنين فلسطينيين بعد اعتقالهم وهم في ظروف مُهينة، والتّعمد بوضع علم الاحتلال على المعتقلين وهم معصوبو الأعين، ومقيدين.



وعلى صعيد عمليات الاعتقال في غزة، فقد شكّلت هذه العمليات أحد أوجه حرب الإبادة، باعتقال آلاف المدنيين إلى جانب عمليات الإعدام الميداني، وقد انتشرت صوراً للمئات من المدنيين، الذين جرى اعتقالهم من مناطق مختلفة من القطاع، وهم عرّاة، ومكدّسين بأعداد كبيرة في أماكن مفتوحة، وفي الشوارع، وفي ناقلات تابعة لجيش الاحتلال، وقد ظهروا في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية ومذّلة.

واكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني ان جرائم التّعذيب بحقّ معتقلي غزة: تشكّل محطة تحوّل في تاريخ التّعذيب في سجون الاحتلال ومعسكراته

مع بدء عمليات الإفراج عن معتقلين من غزة من السّجون والمعسكرات الإسرائيلية، بدأت الشهادات تكشف مستوى –غير مسبوق- من جرائم التّعذيب التي نفّذت بحقّهم، والتي تصاعدت تدريجيا مع استمرار عمليات الإفراج عن معتقلين من كافة الفئات والأعمار.

وقد عمل الاحتلال على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة، إلى جانب السّجون المركزية، وكان من أبرزهم معسكر (سديه تيمان) الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، إضافة إلى معسكر (عناتوت) ومعسكر (عوفر)، وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال.

وقال الزغاري ان عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال ومعسكراته بعد السابع من أكتوبر، ما لا يقل عن (24) أسيرًا ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين اُستشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.

وقال رئيس نادي الاسير أنّ (22) أسيرًا ممن استشهدوا وأعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين (33) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.

وعن اعداد الاسرى يقول رئيس نادي الأسير وهي المنظمة التي تعنى بحقوق الاسرى الفلسطينين منذ 31 عاما ان عدد الأسرى والمعتقلين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال أكثر من (9900) وذلك حتى شهر أيلول/ سبتمير2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3323)، كما ويبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1612)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال حيث كانت مصادر إسرائيلية قد أعلنت ان عددهم الكلي وصل لأكثر من 4500 اسير من القطاع.

وبحسب احصائيات نادي الأسير يبلغ عدد الأسيرات المعلومة هوياتهنّ (93) أسيرة، من بينهم سيدة حامل وهي: (جهاد دار نخلة) ومن بين الأسيرات ثلاثة من غزة معلومة هوياتهن وهن في سجن (الدامون)، فيما يبلغ عدد المعتقلات إداريا (21)، علما أنّ عدد الأسيرات المذكور لا يشمل أعداد كافة الأسيرات من غزة، فقد يكون هناك أسيرات في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال وما يزال يخفي هوياتهنّ.

كما ويبلغ عدد الأطفال في سجون الاحتلال ما لا يقل عن (250) طفلاً، وهذا قد لا يشمل كافة أعداد الأطفال المعتقلين من غزة والمحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

ويختم الزغاري حديثه مع الاسرام بدعوة المنظمات الدولية للعمل الجاد من اجل حماية الاسرى الفلسطينين بعد عام كامل من التعذيب والقتل والتجويع والاغتصاب والاكتظاظ وغيرها من جرائم تنافي مواثيق جنيف الرابعة لحماية اسرى الحرب متسائلا هل إسرائيل دولة فوق القانون والى متى ستبقى كذلك موضحا ان عام التعذيب للأسرى كشف عورة الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة كما كشف زيف الادعاءات التي تتغنى بها المنظومة الدولية حول حقوق الانسان؟

