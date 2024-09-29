برهم يجري جولة تفقدية في بيت لحم للوقوف على واقع التعليم في المحافظة

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN- أجرى والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم الأحد، جولة في محافظة بيت لحم؛ بهدف الوقوف على واقع العملية التعليمية التعلمية، والمشاركة في فعالية لطلبة قطاع غزة، والتواصل مع الكوادر التربوية.

ونقاش برهم خلال لقاء محافظ بيت لحم محمد أبو عليا؛

سبل التعامل مع التحديات التي تواجهها المحافظة؛ نتيجة اعتداءات الاحتلال والمستعمرين، والتأكيد على دور التعليم؛ باعتباره مرتكزاً لدعم الدولة الفلسطينية، وحماية الهوية الوطنية الجامعة، والتصدي لمحاولات الاحتلال الرامية إلى كي الوعي وتجهيل شعبنا.

وفي السياق، أشاد برهم بالجهود التي تبذلها المحافظة لضمان سير العملية التعليمية حسب خطة الوزارة، في ظل ما تشهده فلسطين ومؤسساتها التعليمية خاصة من استهداف ممنهج من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود للارتقاء بالتعليم رغم المعيقات، لافتا إلى معاناة المدارس والجامعات والطلبة والأطفال والكوادر التدريسية في قطاع غزة، الذي لا يزال تحت وطأة العدوان.

بدوره، أكد أبو عليا أهمية تسخير كافة الجهود والمقومات، لضمان استقرار سير العملية التعليمية في المحافظة، لافتا إلى انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المحافظة ومؤسساتها، خاصة في المناطق المستهدفة، والتي تؤثر على الطلبة والكوادر التربوية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الوزارة، للحفاظ على سير العملية التعليمية.

وشملت جولة الوزير التي رافقه فيها الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير عام الصحة الشمولية أحمد سياعرة، ومدير عام تربية بيت لحم محمد الفروخ، بحضور ممثلين عن اتحاد المعلمين، والمؤسسات، والفعاليات الرسمية، والأهلية والمجتمعية؛ زيارة لمدرسة بنات بيت جالا الثانوية والاطلاع على إنجازات الطالبات، ومعرض إعادة تدوير مخلفات البيئة، والمشروع الزراعي، وتصنيع المواد الغذائية، وفعاليات النادي البيئي في المدرسة.

وشارك برهم في فعاليات لطلبة قطاع غزة الملتحقين بقرية الأطفال "sos"، الذين انتقلوا لمدارس بيت لحم وعددهم 66 طالبا/ة.

كما التقى بمديري ومديرات مدارس تربية بيت لحم في مسرح مؤسسة بوتين، واستمع لمطالبهم، وتباحث معهم في قضايا تهم التعليم.