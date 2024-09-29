برهم يجري جولة تفقدية في بيت لحم للوقوف على واقع التعليم في المحافظة

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN- أجرى وزير التربية
والتعليم العالي أمجد برهم، اليوم الأحد، جولة في محافظة بيت لحم؛ بهدف الوقوف على واقع العملية التعليمية التعلمية، والمشاركة في فعالية لطلبة قطاع غزة، والتواصل مع الكوادر التربوية.
ونقاش برهم خلال لقاء محافظ بيت لحم محمد أبو عليا؛
سبل التعامل مع التحديات التي تواجهها المحافظة؛ نتيجة اعتداءات الاحتلال والمستعمرين، والتأكيد على دور التعليم؛ باعتباره مرتكزاً لدعم الدولة الفلسطينية، وحماية الهوية الوطنية الجامعة، والتصدي لمحاولات الاحتلال الرامية إلى كي الوعي وتجهيل شعبنا.
وفي السياق، أشاد برهم بالجهود التي تبذلها المحافظة لضمان سير العملية التعليمية حسب خطة الوزارة، في ظل ما تشهده فلسطين ومؤسساتها التعليمية خاصة من استهداف ممنهج من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود للارتقاء بالتعليم رغم المعيقات، لافتا إلى معاناة المدارس والجامعات والطلبة والأطفال والكوادر التدريسية في قطاع غزة، الذي لا يزال تحت وطأة العدوان.
بدوره، أكد أبو عليا أهمية تسخير كافة الجهود والمقومات، لضمان استقرار سير العملية التعليمية في المحافظة، لافتا إلى انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق المحافظة ومؤسساتها، خاصة في المناطق المستهدفة، والتي تؤثر على الطلبة والكوادر التربوية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الوزارة، للحفاظ على سير العملية التعليمية.
وشملت جولة الوزير التي رافقه فيها الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير عام الصحة الشمولية أحمد سياعرة، ومدير عام تربية بيت لحم محمد الفروخ، بحضور ممثلين عن اتحاد المعلمين، والمؤسسات، والفعاليات الرسمية، والأهلية والمجتمعية؛ زيارة لمدرسة بنات بيت جالا الثانوية والاطلاع على إنجازات الطالبات، ومعرض إعادة تدوير مخلفات البيئة، والمشروع الزراعي، وتصنيع المواد الغذائية، وفعاليات النادي البيئي في المدرسة.
وشارك برهم في فعاليات لطلبة قطاع غزة الملتحقين بقرية الأطفال "sos"، الذين انتقلوا لمدارس بيت لحم وعددهم 66 طالبا/ة.
كما التقى بمديري ومديرات مدارس تربية بيت لحم في مسرح مؤسسة بوتين، واستمع لمطالبهم، وتباحث معهم في قضايا تهم التعليم.
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