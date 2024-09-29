مسؤولون وخبراء فلسطينيون يكشفون ل PNN: 29 مشروع استيطاني ضخم بالمسجد الاقصى بعد 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News ) القدس المحتلة / PNN/ وصال ابو عليا - تتواصل التحذيرات من مخطَّطات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، ومن بينها إقامة هوائيٍّ ومَصعدٍ كهربائيٍّ والجسر الخشبي في المسجدِ، ضمن مساعيه التي تهدف إلى تهويد الأقصى وإخلاء المدينة المقدسة من أهلها الأصليّين.

التفكجي ل PNN: الاستيطان في القدس (فوق الأرض، وتحت الأرض، وفي الفضاء)

وفي هذا الاطار قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل التفكجي إن هناك قضيتين رئيسيتين فيما يتعلق بالاستيطان والتهويد في باحات المسجد الأقصى،

الأولى: قضية التفريك أو القطار الهوائي، وما تم الإعلان عنه منذ سنوات، وله أهداف استراتيجية كبيرة، تتمثل في الاستيطان فوق الأرض، وتحت الأرض، وفي الفضاء، لذا فإن قضية الأنفاق التي هي جزء من مخططات الاحتلال الهادفة لتغيير المشهد في القدس المحتلة والبلدة القديمة على وجه الخصوص.

وأضاف التفكجي خلال حديث مع مراسلة شبكة PNN أن بناء المستوطنات والوحدات الاستيطانية الجديدة تتم في اطار الترجمة العملية لمخططات الاحتلال الذي يتخذ من روايته المزعومة سندا تاريخيا، مضيفا أن اقامة التلفريك يأتي من أجل ربط القدس الغربية بالشرقية، ولهذا التلفريك محطات تبدأ من القدس الغربية ومنطقة الحرم، ثم يتجه باتجاه سلوان، وهناك "مجمع كيدم" الذي هو بالصوت والصورة لشرح الرواية الاسرائيلية المزعومة، حيث ينتقل السائح إلى جبل الطور وباب الأسباط في العودة في منطقة جبل الزيتون، وهو ضمن برنامج تهويدي ديني.

وأوضح التفكجي أنه عندما يسير الشخص في هذا التلفريك يكون المرشد الاسرائيلي يشرح عن قضية الحوض المقدس ووادي قدرون (وادي مريم)، حيث كان يعيش الأنبياء، والمقبرة اليهودية في سفوح جبل الزيتون المطلة على البلدة القديمة، ولهذا الجبل رواية قديمة في قضية المسيح المنتظر وقدومه من السماء حاملا الهيكل، حيث ينهض الأموات من قبورهم، ويدخلون من باب الرحمة، وصولا لإقامة الهيكل مكان قبة الصخرة، وتبدأ هذه الرواية اليهودية من الفضاء، مؤكدا أن الاحتلال له هدف استراتيجي واضح في سرد روايته للسائحين والتي تتضمن الحديث عن الحوض المقدس ومدينة داوود، ويكون الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة، وكل هذا يأتي ضمن المسار الذي يبدأ من القدس الغربية أو من المحطة العثمانية مرورا من سلوان، ذهابا إلى جبل الزيتون والعودة لباب الأسباط، اضافة لعملية مصادرة الأراضي ومنع البناء الفلسطيني في هذه المناطق.



وعن القضية الثانية وهي المصعد الكهربائي، بيّن التفكجي أنه بالعودة لعام 1967 عندما تم تدمير حارة المغاربة، فإنه تم اقامة حائط البراق الذي يعتبره اليهود جزءا من بقايا الهيكل، وهذه المنطقة منطقة وادي محاطة بأربع تلال، مضيفا أنه بعد ذلك أقيم الحي اليهودي بهدف زيادة عدد المستوطنين والسائحين، فيما يهدف المصعد أن يكون حلقة وصل بين الحي اليهودي وحائط البراق لزيادة عدد المستوطنين، مع تواصل عملية التهويد تحت الأرض، وكل ذلك مع استمرار محاولات تثبيت وجودهم في حارة اليهود التي كانت في السابق عبارة عن مجموعة من الحارت الاسلامية العربية، وهي: حارة الشرف، وحارة النمامرة، والبشاتوة، والجواعنة، والعلم والكرد، كل هذه العائلات كانت موجودة سابقا إلى أنها اليوم تحولت لحارة اليهود، وكل ذلك يندرج في جوهر مساعي التهويد.

الرفاعي لPNN: أكثر من 29 مشروعا استيطانيا ضخما أعلنها الاحتلال بعد السابع من اكتوبر في المسجد الأقصى

من جهته، مستشار محافظ القدس معروف الرفاعي قال في حديث خاص مع مراسلة PNN إن هناك عدة مشاريع استيطانية داخل المسجد الأقصى فيما يعرف بالحوض المقدس من قبل الجمعيات الاستيطانية المدعومة من حكومة نتنياهو وبلدية الاحتلال في القدس، هدفها تسهيل اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى، ومن ضمنها مشروع التلفريك ومشروع الجسر الخشبي ومشروع القطار الهوائي والمصعد، وذلك تم الإعلان عنه والإشارة إليه في تصريحات قيادات سياسية ووزارء في حكومة الاحتلال، على رأسهم بن غفير وسموتريتش، وعميت هليفي الذي طرح مشروع قرار أمام الكنيست لتقسيم المسجد الأقصى واعتبار المسجد القبلي خاص بالمسلمين وباقي 144 دونم تخصص ككنيس لليهود.

وأوضح الرفاعي أن هذه المشاريع تنطوي على خطورة كبيرة، حيث أن مشروع القطار الهوائي يسعى الاحتلال من خلاله بأن يتم اقتحام ثلاثة آلاف مستوطن للأقصى في الساعة الواحدة، مضيفا أنه منذ بدء حرب الإبادة الجماعة على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي، أصبحت منطقة مصلى باب الرحمة ممنوعة على أبناء شعبنا من دخولها، ناهيك عن أن المصلى مغلق، وأشار إلى أن كل الاقتحامات التي تتم في الفترتين الصباحية والمسائية هدفها مصلى باب الرحمة أي المنطقة الشرقية لقبة الصخرة، لذلك فإن كل المؤشرات تؤكد أن هناك كنيس غير معلن عنه في هذه المنطقة، لاسيما مع الطقوس التي يمارسها المستوطنون المقتحمون للأقصى وفي مقدمتهم بن غفير حيث السجود الملحمي الجماعي وغيره، ولكن بقي لهم طقس تلمودي واحد لم ينفذوه حتى اللحظة وهو القرابين الحيوانية.



وحذر الرفاعي من أن الأقصى يتعرض لمخاطر كبيرة في ظل انشغال العالم بالحرب على غزة ولبنان، لاسيما وأن حكومة الاحتلال تحاول جاهدة لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى بشكل خاص وفي القدس عموما، وتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدينة المحتلة.

ولفت الرفاعي أن أهالي القدس فقط من يتواجدون في المدينة في ظل تقييدات واجراءات الاحتلال العسكرية في المدينة ومحيطها، فهي مغلقة بفعل 18 حاجزا احتلاليا في محيطها، بالتالي فهي محاصرة والمسجد الـأقصى كذلك، حتى المسيحيون ممنوعون من الدخول للأماكن المقدسة الخاصة بهم.

وأكد أن هناك مسؤوليات قانونية وأخلاقية وعروبية ودينية على كل الدول العربية، خاصة تلك التي لديها علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال، للضغط عليها لوقف هذه الهجمة على القدس ومقدساتها، لافتا أن الرعاية الأمركية للاحتلال واستخدام الفيتو لمنع أي قرار لإدانة لإسرائيل يعني تغطية دولية على حكومات الاحتلال المتعاقبة وجرائمها بحق شعبنا، الأمر الذي يمنحها الضوء الأخضر من أجل ممارسة الإرهاب والاستيطان في القدس.

ودعا الرفاعي الدول العربية والاسلامية أن توقف التطبيع وترهن استمرار علاقاتها الدبوماسية مع الاحتلال بالتوقف عن الاستيطان والتهويد في القدس، وكشف أن هناك أكثر من 29 مشروعا استيطانيا ضخما أعلنت عنها حكومة الاحتلال بعد السابع من اكتوبر في المسجد الأقصى وما يطلقون عليه الحوض المقدس، هدفها طرد الفلسطينيين وإزالة أحياء بالكامل في القدس، جزء منها في بلدة سلوان ووادي الجوز والشيخ جراح، لجلب مستوطنين واستبدالهم عوضا عن أصحابها الأصليين، لتهويد المنطقة، ما يستدعي وقفة جادة عربية وإسلامية، للحيلولة دون تقسيم الأقصى كما حصل في المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل .

