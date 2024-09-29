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مصادر إسرائيلية: قرار اجتياح لبنان لم يتخذ بعد والجيش مستعد له

9/29/2024 6:10:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قرار العملية البرية في لبنان لم يتخذ بعد، لكنها أكدت أن الجيش مستعد لذلك.

ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية قولها إن العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله "من المحتمل أن تشن إسرائيل عملية برية محدودة في لبنان مع تحريكها قوات إلى الحدود الشمالية".

كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اغتيال نصر الله قد يشعل حربا إقليمية، وطلب منه وقف نيرانه.

بدوره، قال مسؤول أميركي إن واشنطن حذرت من أن الغزو البري للبنان قد يأتي بنتائج عكسية، وفق ما نقلت صحيفة واشنطن بوست. وأضاف أن واشنطن تواصل نصيحة إسرائيل بعدم شن غزو بري للبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس السبت استعداده لحرب أوسع، وقال إن العملية البرية خيار مطروح، مشيرا إلى أن حزب الله لا يزال بإمكانه إطلاق النار على إسرائيل. وقال رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي إن أياما صعبة تنتظر إسرائيل.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في غارة إسرائيلية مساء الجمعة الماضية أسفرت أيضا عن مقتل قيادات بارزة في الحزب وقائد في الحرس الثوري الإيراني.

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