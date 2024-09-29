الأغذية العالمي يوزع مساعدات غذائية طارئة لمليون لبناني

MENAFN - Palestine News ) روما / PNN- أعلن برنامج الأغذية العالمي الأحد، مباشرة عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص تضرروا من التصعيد الأخير في لبنان.

وأكد البرنامج ومقره في روما وفقا لـ"فرانس برس"، أنه يقوم "بتوزيع حصص غذائية جاهزة للأكل وخبز ووجبات ساخنة وطرود غذائية على الأسر في الملاجئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف "تسارع الصراع نهاية الأسبوع أكد على الحاجة إلى استجابة إنسانية فورية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه شن "عشرات" الغارات الجديدة على أهداف تابعة "حزب الله" في لبنان، بعد يومين على مقتل أمينه العام حسن نصرالله في غارة إسرائيلية.

ونقل البيان عن ماثيو هولينجورث، مدير البرنامج في لبنان قوله، إنه "خلال أيام قليلة، وصلت مساعدات برنامج الأغذية العالمي إلى آلاف النازحين الجدد".

وأضاف "مع تفاقم الأزمة، نستعد لمساعدة ما يصل إلى مليون شخص من خلال مزيج من الدعم النقدي والغذائي".

ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لتوفير 105 ملايين دولار حتى نهاية العام لدعم الاستجابة الإنسانية.

وحذرت المديرة الإقليمية للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا كورين فلايشر من أن "لبنان على حافة الانهيار، ولا يمكنه تحمل حرب أخرى".