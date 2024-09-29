صحيفة فرنسية: تزعم أن جاسوس إيراني أبلغ إسرائيل بخبر وصول نصر الله إلى اجتماع الضاحية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - زعمت صحيفة“لو باريسيان” الفرنسية“أن جاسوساً إيرانياً أبلغ إسرائيل بخبر وصول أمين عام“حزب الله” حسن نصر الله إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عقب تشييع قائد وحدة المسيّرات في الحزب محمد سرور، وكان معه في نفس السيارة نائب قائد فيلق القدس في لبنان عباس نيلفوروشان.

وأوردت الصحيفة أن“إسرائيل انتظرت بدء اجتماع نصر الله مع قيادات الحزب لتنفذ الغارة”، كاشفة“أن نصر الله وقادة الحزب اجتمعوا في موقع بعمق 30 متراً تحت الأرض. وحضر الاجتماع إلى جانب نصرالله ونائب قائد فيلق القدس الإيراني، 12 مسؤولاً كبيراً من حزب الله”.

من جهتها، أفادت القناة“12” الإسرائيلية“أن قائدة المنطقة اللبنانية في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، هي من أمرت بشن الغارة على حسن نصر الله الذي كان متواجداً داخل حفرة تحت الأرض في الضاحية الجنوبية”، وقالت القناة“إن المسؤولة ذاتها كانت في مقر الجيش بتل أبيب أثناء التنفيذ”، مضيفة:“تم التخطيط لغارة الضاحية مسبقاً بسبب معلومات بنيت على مدى سنوات من قبل الشاباك والموساد.

وبدأ الهجوم بعد إسقاط طائرات سلاح الجو 80 قنبلة خارقة للتحصينات من نوع MK84 حيث تزن الواحدة طناً، بحسب تقرير لـ”هيئة البث الإسرائيلية”، فيما كل قنبلة قادرة على اختراق التحصينات بعمق يراوح ما بين 50 إلى 70 متراً تحت الأرض.

أما الوحدة التي نفذت العملية، فهي“الوحدة 119” في سلاح الجو بالجيش الإسرائيلي المعروفة باسم“بات”، فيما الطائرات التي نفذت الهجوم هي من طراز“إف 15”.

وبحسب القناة“13” الإسرائيلية، فإن المقر الرئيس لحزب الله يوجد في الطابق 14 تحت الأرض.

المصدر / القدس العربي