النرجسي وقود «المحتال» للابتكار والإبداع

كثيرة هي الأمثال الشعبية التي تتناول العلاقة بين الفشلة وإسقاطاتهم على الناجحين ومحاولة الحد من نجاحهم بالتقليل من شأنهم أو أهميتهم، وعبر التاريخ هناك الكثير من النماذج العالمية التي حاول فيها البعض التقليل من نجاحات علماء كبار لعرقلة مسيرتهم، وأشهر تلك الأمور ما تناولته الأوساط الطبية والعلمية في بداية القرن الماضي على العبقري الكميائي الفرنسي لويس باستور، مخترع البسترة ومكتشف العديد من العلاجات الطبية للبكتيريا والطفيليات، ومكتشف داء الكلب وغيره من الأمراض، والذي كانت الأوساط العلمية تحاول دائما في فترته الحط من قدره باعتباره ليس طبيباً وبالتالي لا يحق له الحديث في الطب.

وكان الأطباء في المناقشات العلمية يحاولون جرجرته لمناقشات طبية ليثبتوا للعالم ولأنفسهم أنه ليس طبيباً ولا يحق له الكلام في الطب، ولكونه كان رجلاً قليل الكلام لم يدخل معهم في النقاشات أو ينجر في ذلك الجدل، وهو ما اعتبروه تكبراً منه، ولكن واقع الأمر كان مجرد معاناة أخرى للرجل مع متلازمة أخرى نفسية وهي الـ«إمبوستر سندروم»، التي تعني كترجمة «متلازمة المحتال»، وهي تلك المعاناة التي يعاني منها العباقرة بعدم الثقة في أنفسهم والإيمان بأنهم مازالوا بعد لم يعطوا أفضل ما لديهم.



وفي دراسة علمية للعالمين النفسيين ديفيد دانينغ وجاستن كروغر، بجامعة «كورنيل» نُشرت في عام 1999 بعنوان «دانينغ – كروغر إيفيكت»، قالت إن المتكبرين أو النرجسيين هم في حقيقة الأمر فشلة ويدركون أنهم فاشلون، وعند فشلهم في الأمور الموكلة لهم يستطيعون أن يبرزوا نجاحاً وهمياً ويوحوا للجميع كيف كان نجاحهم عظيماً.

وهم التفوق

«وهم التفوق»، تلك هي العبارة التي أطلقها العالمان دانينغ وكروغر على ما يفعله النرجسي أو المتكبر في نطاق العمل، حيث يجيدون إظهار تفوقهم شكلياً وظاهرياً، دون نجاح حقيقي على أرض الواقع، وهو على العكس تماماً من «متلازمة المحتال»، التي لا يستطيع فيها العبقري إظهار عبقريته نتيجة عدم تصديقه من الأساس لكونه عبقرياً.

وفي صراع الخير والشر، فدائماً ظاهرياً يبدو النرجسي كممثل للشر هو المنتصر، ولكن الدكتورة راماني ديورفاسيولا العالم النفسي في جامعة كاليفورنيا تقول، في تصريحات نشرتها «CNBC» الأمريكية، إن النرجسيين يحاولون دائماً إظهار قوتهم وتفوقهم الوهمي، بينما الآخرون يهزون رؤوسهم عن تصديق فعلي أو لتجنب المواجهة المباشرة، وهو ما اعتبرته دكتورة ديورفاسيولا أمراً خاطئاً وشددت على ضرورة مواجهتهم بحقيقتهم.

وقالت ديورفاسيولا: «لا تقف عاجزاً وتحاول أن تتجنب هؤلاء النرجسيين، لأن تأثير ذلك ضار على الجميع ويجعلهم يتمادون في نرجسيتهم، وعلاجهم يأتي دائماً بالمواجهة المباشرة وعدم السكوت عن تباهييهم بما هو ليس حقيقي».

وتقول ديورفاسيولا إن هناك 6 عبارات خالدة تأتي على ألسنة المصابين بمرض النرجسية، وتدلل على عمق إصابتهم بذلك المرض النفسي، لخصتهم في تلك العبارات:

1-

«لا أريد الحديث عن نفسي، ولكن..»

وتقول ديورفاسيولا إن المريض بالنرجسية دائماً يسعى للحديث عن نفسه، في الوقت نفسه عقله الباطن يعاكسه ويجبره على نفي ذلك الأمر، وبالتالي تخرج تلك العبارة النافية للحديث عن الذات، مصحوبة بحديث كامل عن الذات.

2-

«أعتذر لأنك فهمت بهذا الشكل»

يرفض المريض بالنرجسة الاعتراف بالخطأ، ولذلك يلجأ لحيلة دفاعية بتقديم الاعتذار عن فهم الآخرين الخاطئ لما يقول، بالرغم من أنه المخطئ في الأساس.

3-

«لماذا تفترض ذلك عني»

يجيد النرجسي، وفقاً للدكتورة ديورفاسيولا، قلب الظلم مظلوميةً، فبدلاً من أن يُتهم بأنه ظالم، يحوّل الأمر وكأنه ضحية فهم المجتمع الخاطئ له.

4-

«أنا شخص مشغول وليس لدي وقت لهذا الحديث»

يلجأ الشخص النرجسي دائماً لتلك الحيلة لإعطاء قدر لنفسه أكبر من حجمه الحقيقي، وأحياناً للهروب من الإجابات أو من انكشاف حقيقته.

5-

«أتمنى أن تعلم مع من تتحدث»

جملة تهديدية دائماً يصدرها النرجسي لإثبات قوته وتجبره والإيحاء بعلو مكانته، ليستصغر الآخرين أنفسهم أمامه، فيخرج منتصراً.

6-

«هذا ليس عدلاً»

تقول الدكتورة ديورفاسيولا إن النرجسيين يريدون أن تكون قوانين العالم على قدرهم ووفق رغباتهم، فالعدل هو عدلهم من وجهة نظرهم، حتى لو خالف قوانين الطبيعة، وما يرونه خادماً لمصالحهم فذلك العدل، وما يخالفها فهو ليس عدلاً.

التنافسية السلبية

الدكتور بولين روز كلانس، عالمة النفس بجامعة جورجيا الأمريكية المعروفة بأبحاثها في مجالات متلازمة المحتال والتأثيرات النفسية المرتبطة بها، قالت إن التفاعل مع الأشخاص النرجسيين يزيد من مشاعر الشك وعدم الاستحقاق لدى الأفراد، مضيفة: "الأشخاص الذين يعانون من متلازمة المحتال غالباً ما يشعرون بأنهم لا يستحقون النجاح، حتى لو حققوا إنجازات كبيرة. على النقيض، النرجسيون يميلون إلى تضخيم إنجازاتهم.. ومع ذلك، يمكن أن يتقاطع الشعور العميق بالدونية لدى بعض النرجسيين مع مشاعر متلازمة المحتال، حيث يخشون اكتشاف ضعفهم".

وأشارت في أبحاثها إلى أن النرجسيين قد يخلقون بيئة تنافسية تؤثر سلباً فيمن حولهم، مما يزيد من الضغط على المحتالين للشعور بأنهم ليسوا كافين.

في الوقت الذي رأت فيه الدكتورة إيمي كودر، أستاذة علم النفس الاجتماعي بجامعة هارفارد، إنه لا تعارض بين المرضين النفسيين، معتبرةً أن بداخل كل نرجسي مريضاً بمتلازمة المحتال، وقالت: «الأفراد النرجسيون يعانون بداخلهم من متلازمة المحتال، هم غالباً ما يضعون غلافاً قوياً من الثقة الزائدة، لكن داخلهم يشعرون دائماً بالخوف من الفشل أو الافتضاح. إنهم يعيشون صراعاً دائماً بين هذه الغلاف الظاهري والشعور الداخلي بعدم الاستحقاق".

وفي الاحتكاك بين الأمراض النفسية خاصة في بيئات العمل، يظل الصراع بين الأضداد وقوداً دافعاً للعمل، فربما دون النرجسيين، ما اندفع مصابو متلازمة المحتال إلى تجويد وإخراج أفضل ما لديهم، بينما لولا المتشككون في حالهم وفي قدراتهم ما حصل النرجسيون على مساحة لممارسة نرجسيتهم وتفاخرهم بذاتهم، أو كما يقول أوتو كيرنبرغ عالم النفس والمحلل النفسي الأمريكي ذو الأصول النمساوية: "النرجسيون الخفيون (vulnerable narcissists) يعانون من هشاشة داخلية تجعلهم يشبهون مرضى متلازمة المحتال؛ كلا الفريقين يعيش في خوف دائم من أن يتم اكتشاف حقيقته. الفارق هو أن النرجسيين يعوضون هذا الشعور بواجهة مفرطة من الثقة، قد تنغص على الأكثر تشككاً في ذاتهم حياتهم".

والحقيقة فالغوص في النفس البشرية أمر غاية في التعقيد والتداخل، والدليل على ذلك التشابك بين متلازمة المحتال والنرجسية في بعض الحالات، خاصة عند النرجسيين الخفيين الذين يعانون من شعور داخلي عميق بالدونية والقلق من الفشل، وبينما يبني النرجسيون واجهات من الثقة الزائدة للتغطية على هذا الضعف، يشعر المصابون بمتلازمة المحتال بأنهم لا يستحقون النجاح ويخافون من "اكتشاف" حقيقتهم.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز