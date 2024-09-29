«غوغل» تضيف خاصية جديدة لتلخيص فيديوهات «يوتيوب» والملفات الصوتية

أضافت شركة التكنولوجيا الأمريكية «غوغل» مجموعة خصائص جديدة إلى أداة الذكاء الاصطناعي «نوت بوك إل.إم» التي تُستخدم في تدوين الملاحظات والمساعدة في الأبحاث باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتيح الخصائص الجديدة استخدام «نوتبوك إل.إم» في تلخيص فيديوهات موقع يوتيوب والملفات الصوتية، وأيضاً إنشاء مناقشات صوتية قابلة للتبادل باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتهدف الشركة الأمريكية إلى زيادة مجالات استخدام وانتشار هذه الأداة، التي أطلقت في البداية مشروعاً أثناء مؤتمر للمطورين في العام الماضي.

كما تستهدف إطلاق هذه الأداة في الهند وبريطانيا وأكثر من 200 دولة أخرى بعد شهور من إطلاقها للعامة في الولايات المتحدة.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن قاعدة مستخدمي «نوتبوك إل.إم» الذي كان يُستخدم في البداية من جانب المعلمين والمتعلمين، شهدت تحولاً كبيراً، مشيراً إلى أنه أصبح يجذب الكثير من المستخدمين في أماكن العمل المشترك.

وقالت ريزا مارتن، كبيرة مديري إنتاج الذكاء الاصطناعي في «غوغل لابس»، إن مستخدمي هذا الأداء الآن أصبحوا منقسمين بالتساوي تقريباً، موضحةً أن نصفهم معلمون ودارسون، والنصف الثاني يتكون من المهنيين في مجالات الأعمال الأخرى.

وأضافت أن «الناس الآن يتبادلون ملفات الملاحظات (باستخدام نوتبوك إل.إم)، وهذا يخلق روابط شبكية بينهم».

في الوقت نفسه يعزز هذا التطور دوافع فريق مطوري «نوتبوك إل.إم» لتقديم المزيد من الخصائص على أمل تحسين تأثيرها في التواصل بين المستخدمين وزيادة شعبية هذه الأداة بين الناس من مختلف الفئات السكانية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أضافت أداة «نوتبوك إل.إم» خاصية «المراجعة المسموعة» التي تتيح للمستخدمين تحويل مستنداتهم إلى مناقشات مسموعة متعددة الأطراف.

والتحديث الأخير يوسّع مدى هذه الخاصية بالسماح للمستخدمين بتبادل «المراجعة الصوتية» المنتجة باستخدام «نوتبوك إل.إم» عبر عنوان صفحة إنترنت عامة.