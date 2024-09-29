صيادلة في ألمانيا يحذرون من اختناقات في إمدادات الأدوية

نظرا لعدم توفر 500 حاليا، حذر الصيادلة الألمان من أزمة إمداد طويلة الأمد،

وقالت غابريله ريجينا أوفرفينينغ، رئيسة الاتحاد الألماني لجمعيات الصيادلة الألمان لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية: "هذا يدل على أننا في أزمة توريد دائمة حقا، وأننا لم نتوصل بعد إلى حل هنا".

ووفقا لبيانات المعهد الاتحادي للأدوية والأجهزة الطبية، لم يكن هناك 500 دواء متوفرا حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وقالت أوفرفينينغ: "لا يزال لدينا حاليا الكثير من اختناقات التوريد".

وحدثت اختناقات في الإمدادات في السنوات الأخيرة بسبب تعطل سلاسل التوريد وزيادة الطلب. وطالت الاختناقات بشكل رئيسي مسكنات الألم والمضادات الحيوية وأدوية عصائر الحمى للأطفال.





تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز