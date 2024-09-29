إسرائيل تنشر صوراً من عملية اغتيال حسن نصر الله

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم، صوراً تُظهر طائرات مقاتلة طراز «إف-15 إي» من السرب رقم 69، التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، وهي تقلع من قاعدة «حتسريم» الجوية لتنفيذ عملية اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في بيروت أمس.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة ألقت عشرات من القنابل الخارقة للتحصينات على مقر حزب الله، تحت الأرض في ضاحية بيروت الجنوبية، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم.

وبحسب محلل استشهدت به صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن طائرات «إف 15»، كانت مجهزة بما لا يقل عن 152 ألف رطل ذخيرة، مع نظام توجيه دقيق أمريكي الصنع، يتم تثبيته على القنابل.

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