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بعد 16 سنة.. أولمرت يعترف لأول مرة باغتيال عماد مغنية

9/29/2024 5:13:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بأن إسرائيل كانت وراء اغتيال عماد مغنية، القائد العسكري السابق لحزب الله، في عام 2008.

وقال أولمرت، خلال مقابلة أمس مع قناة 13 الإسرائيلية: «لم نتحدث عن ذلك في الماضي، ولكن أعتقد أنه يمكننا اليوم الاعتراف بهذه الحقيقة».

وأضاف: «تخلصنا من أعظم قاتل، الأكثر دناءة، والأكثر تفجيراً كانوا يمتلكونه، الذي بنى الجيش بالكامل: عماد مغنية».

وأوضح أن العملية «تمت في دولة أخرى، وليس في الدولة التي كان يعيش فيها، وليس في لبنان، بل في دولة أخرى»، مشيراً إلى ظروف مثيرة لا يستطيع ولا يريد التحدث عنها.

وعندما سئل عن مزيد من التفاصيل، أكد أولمرت أن مغنية توفي بالفعل بسبب انفجار، حيث وضعت متفجرات تحت مؤخرة السيارة.

ورداً منه على سؤال عن اغتيال حسن نصر الله وما إذا كان هذا ينبغي أن يؤدي إلى حرب شاملة وهجوم على لبنان. رد أولمرت: «العكس تماماً».

ولفت أولمرت إلى أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بحاجة إلى فهم أن دفع حزب الله بضعة كيلومترات إلى الوراء لن يجلب الأمن إلى الشمال، مضيفاً أن لدى حزب الله صواريخ مداها يصل إلى 40 و50 و100 و200 كيلومتر.

يُذكر أن عماد مغنية كان رئيس الذراع العسكرية لحزب الله، وقُتل في انفجار سيارة في سوريا قبل 16 عاماً.

وفي عام 2015، أُفيد بأن القتل كان عملية اغتيال مشتركة بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والموساد، حسبما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، إلا أن إسرائيل لم تعلن رسمياً عن مسؤوليتها.

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