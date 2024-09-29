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أوكرانيا تؤكد مقتل 651 ألفاً و810 جنود روس منذ بداية الحرب

9/29/2024 5:13:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 651 ألفاً و810 جنود، بينهم 1170 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم، أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 8869 دبابة، منها 9 دبابات أمس، و17476 مركبة قتالية مدرعة، و18795 نظام مدفعية، و1204 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و962 من أنظمة الدفاع الجوي، و2610 صواريخ كروز.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 369 طائرة حربية، و328 مروحية، و16186 طائرة مسيَّرة، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و25495 من المركبات وخزانات الوقود، و3297 من وحدات المعدات الخاصة.

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