كييف: الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 15 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 15 طائرة مسيرة روسية من طراز شاهد من أصل 22 طائرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليل، هاجمت القوات الروسية أوكرانيا بما مجموعه 22 طائرة مسيرة من طراز شاهد، أطلقتها من منطقتي كورسك وييسك الروسيتين، ومنطقة تشودا (بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا)"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف البيان أنه نتيجة للمعركة الجوية، أسقط الطيران الأوكراني ومجموعات الإطفاء المتنقلة ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية 15 طائرة مسيرة هجومية في مناطق سومي وفينيتسا وميكوليف وأوديسا.

وقال البيان إنه بسبب التدابير المضادة للحرب الإلكترونية، فقدت خمس طائرات مسيرة معادية أخرى محليا، دون وقوع أي أضرار.







