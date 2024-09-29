الطاير يطلع على تجربة برلين في التخطيط الحضري وجودة الحياة

اطلع معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبـي، خلال زيارته لمدينة برلين، على أفضل الممارسات في مجال التخطيط العمراني، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير البنية التحتية، وأنظمة النقل الجماعي المتكاملة.

وتفقد معاليه مشروع «رادبان برلين» Radbahn Berlin، وهو عبارة عن مشروع تطويري للاستفادة من المساحات الواقعة أسفل جسور المترو وتحويلها إلى ممرات مفعمة بالحياة لمستخدمي الدراجات الهوائية والمشاة، حيث يدمج بين البنية التحتية «محطات المترو والمواصلات»، والمرافق العامة «مثل المساحات الخضراء»، بهدف توفير تجربة متميزة للمستخدمين.

كما تفقد مشروع «تيجيل» Tegel، لتحويل مساحات الأرض الواسعة للمطار القديم والمباني المحيطة به، إلى منطقة حيوية متعددة الاستخدام، تجمع بين المساحات السكنية والتجارية والثقافية والترفيهية، تتبنى خيار التنقل المستدام، لتقليل الاعتماد على المركبات.

وشملت جولة معاليه، زيارة مقر شركة «موي» MOIA التابعة لمجموعة فولكس فاجن، الرائدة في مجال النقل المستدام واطلع على خدمات النقل الحضري، التي تقدمها وخطط الشركة في التوسع لإنشاء أول شبكة تنقل ذاتية القيادة بالكامل، وزيارة الحرم الجامعي «يوريف» EUREF في برلين، الذي يعد مركزاً ديناميكياً للابتكار المستدام، يجمع بين الشركات الناشئة ومؤسسات البحث والهيئات الحكومية لمعالجة التحديات الملحة في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء والاستدامة الحضرية.

كما تفقد معاليه معرض شركة (شنايدر إلكتريك) Schneider Electric، التي توفر أحدث حلول الطاقة والأتمتة، لتوفير مستقبل أكثر استدامة للمدينة وخارجها، واطلع على أنظمة مراقبة الطاقة والإضاءة الذكية، وحلول تخزين الطاقة، والبنية الأساسية لشحن المركبات الكهربائية، وختم معاليه الجولة بتفقد مختبر (زيمو بيس) zeemobase، وهو عبارة عن محطة متعددة الوسائط، تعتمد على الطاقة المتجددة.

وأكد معالي مطر الطاير أهمية هذه الزيارة في الاطلاع على التجارب الرائدة في مجال التخطيط الحضري وتخطيط النقل، والوقوف على التحديات الاستراتيجية، التي تواجهها المدن الكبرى، من معدلات النمو السكاني، وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في المدن.

وقال معاليه: «نسعى للاستفادة من تجارب المدن العالمية الرائدة في التخطيط الحضري، وتوظيفها لتحقيق مستهدفات (خطة دبـي الحضرية 2040)، لتكون دبـي (المدينة الأفضل للحيـاة فـي العالم)، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى توفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة تساهم في تسهيل الحركة، ونسعى وفقاً للخطة حتى عام 2040 أن يسكن 55% من سكان دبـي ضمن مسافة 800 متر أو أقل من محطات النقل الجماعي، ونهدف إلى مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية بنسبة 105%، وتوفير أكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقل».