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أسعار الذهب تتراجع إلى 2658 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

9/29/2024 4:49:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 9 (كونا) -- تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1 في المئة إلى 2658 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عقب سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات متتالية في عمليات جني أرباح واسعة شهدها المعدن الأصفر.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إنه على الرغم من هذا الانخفاض الطفيف فإن الذهب تمكن من تحقيق مكاسب لثلاثة أسابيع بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 15ر0 في المئة.
وأوضح التقرير أن الذهب تأثر ببيانات مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (التضخم) في شهر أغسطس الماضي بنسبة 2ر2 في المئة على أساس سنوي مقتربا بذلك من الهدف المحدد من المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) عند 2 في المئة في وقت سجل مؤشر ثقة المستهلكين ارتفاعا "ملحوظا" الشهر الجاري ليصل إلى 1ر70 نقطة.
وذكر أن أسعار الذهب بلغت أعلى مستوى لها عند 2672 دولارا للأونصة قبل تراجعها إلى 2648 دولارا مع عمليات جني الأرباح من المتداولين مبينا أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفض بخمس نقاط أساس.
وعلى الصعيد الجيوسياسي لفت التقرير إلى "ازدياد التوترات بين إسرائيل ولبنان مع احتمال امتداد الصراع إلى هجوم بري علاوة على تصاعد الهجمات على السفن في البحر الأحمر لكن على الرغم من هذه التوترات الحادة لم يكتسب الذهب الزخم بسبب عمليات جني الأرباح".
وعلى المستوى المحلي أشار إلى أن سعر الذهب عيار 24 استقر عند 320ر26 دينار للجرام فيما سجل الذهب عيار 22 نحو 125ر24 دينار للجرام فيما استقرت الفضة عند 351ا دينار للكيلوجرام. (النهاية)

س م ر / ت م




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