أسعار الذهب تتراجع إلى 2658 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 9 (كونا) -- تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1 في المئة إلى 2658 دولارا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عقب سلسلة مكاسب استمرت سبع جلسات متتالية في عمليات جني أرباح واسعة شهدها المعدن الأصفر.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إنه على الرغم من هذا الانخفاض الطفيف فإن الذهب تمكن من تحقيق مكاسب لثلاثة أسابيع بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 15ر0 في المئة.
وأوضح التقرير أن الذهب تأثر ببيانات مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (التضخم) في شهر أغسطس الماضي بنسبة 2ر2 في المئة على أساس سنوي مقتربا بذلك من الهدف المحدد من المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) عند 2 في المئة في وقت سجل مؤشر ثقة المستهلكين ارتفاعا "ملحوظا" الشهر الجاري ليصل إلى 1ر70 نقطة.
وذكر أن أسعار الذهب بلغت أعلى مستوى لها عند 2672 دولارا للأونصة قبل تراجعها إلى 2648 دولارا مع عمليات جني الأرباح من المتداولين مبينا أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات انخفض بخمس نقاط أساس.
وعلى الصعيد الجيوسياسي لفت التقرير إلى "ازدياد التوترات بين إسرائيل ولبنان مع احتمال امتداد الصراع إلى هجوم بري علاوة على تصاعد الهجمات على السفن في البحر الأحمر لكن على الرغم من هذه التوترات الحادة لم يكتسب الذهب الزخم بسبب عمليات جني الأرباح".
وعلى المستوى المحلي أشار إلى أن سعر الذهب عيار 24 استقر عند 320ر26 دينار للجرام فيما سجل الذهب عيار 22 نحو 125ر24 دينار للجرام فيما استقرت الفضة عند 351ا دينار للكيلوجرام. (النهاية)
س م ر / ت م
MENAFN29092024000071011013ID1108726559
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