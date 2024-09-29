مقتل 15 شخصا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 29 - 9 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الأحد إن 15 شخصا قتلوا وأصيب آخرون إثر سلسلة غارات "عنيفة" شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان.
وأوضحت الوكالة أن غارات الاحتلال على بلدتي (عنقون) و(جبشيت) أدت إلى مقتل ستة أشخاص وجرح آخرين في حين أوقعت الغارات إصابات في بلدة (حومين) جنوبي لبنان.
وأضافت أن الغارات استهدفت صباح اليوم مدينة (بنت جبيل) ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة في حين أسفرت غارة استهدفت مركزا للدفاع المدني في بلدة (طيرحرفا) عن مقتل أربعة أشخاص.
وأشارت إلى أن الغارات الجوية استهدفت ايضا بلدات (أنصارية) و(عيتا الشعب) و(المحمودية) و(العيشية) و(البيسارية) وتلال ومرتفعات (إقليم التفاح) و(عربصاليم) و(بيت ليف) و(القنطرة) و(علمان) و(بيت ياحون).
كما استهدفت مدينة (النبطية) وبلدات (زبدين) و(كفرشوبا) و(المنصوري) و(بيت ليف) و(صربين) و(كفركلا) و(كفرحتى) و(عين قانا) و(كفرملكي) و(السكسكية) و(الغازية) و(الخيام) في الجنوب.
وعلى صعيد متصل ذكرت الوكالة أن طائرات جيش الاحتلال شنت كذلك غارات "عنيفة" على منطقة (البقاع) شرقي لبنان مستهدفة مدينة (الهرمل) ومحيطها ومدينة (بعلبك) والبلدات المحيطة فيها ما ادى الى تدمير عددا من المعامل والمستودعات والمحال التجارية والمزارع والمناطق المأهولة بالسكان.
وبينت أن صواريخ الطائرات أصابت بلدات (شعت) و(سرعين) و(عين السودا) و(النعنعية) و(يونين) و(طاريا) و(بوداي).
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن 33 قتيلا و195 جريحا سقطوا في غارات شنتها الاحتلال الاسرائيلي على لبنان أمس السبت.
ويشهد لبنان منذ صباح الاثنين الماضي شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق أخرى تابعة له مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.(النهاية)
ك ب ش / ن ع ع
MENAFN29092024000071011013ID1108726558
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.