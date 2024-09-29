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مقتل 15 شخصا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان

9/29/2024 4:49:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 29 - 9 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الأحد إن 15 شخصا قتلوا وأصيب آخرون إثر سلسلة غارات "عنيفة" شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان.
وأوضحت الوكالة أن غارات الاحتلال على بلدتي (عنقون) و(جبشيت) أدت إلى مقتل ستة أشخاص وجرح آخرين في حين أوقعت الغارات إصابات في بلدة (حومين) جنوبي لبنان.
وأضافت أن الغارات استهدفت صباح اليوم مدينة (بنت جبيل) ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة في حين أسفرت غارة استهدفت مركزا للدفاع المدني في بلدة (طيرحرفا) عن مقتل أربعة أشخاص.
وأشارت إلى أن الغارات الجوية استهدفت ايضا بلدات (أنصارية) و(عيتا الشعب) و(المحمودية) و(العيشية) و(البيسارية) وتلال ومرتفعات (إقليم التفاح) و(عربصاليم) و(بيت ليف) و(القنطرة) و(علمان) و(بيت ياحون).
كما استهدفت مدينة (النبطية) وبلدات (زبدين) و(كفرشوبا) و(المنصوري) و(بيت ليف) و(صربين) و(كفركلا) و(كفرحتى) و(عين قانا) و(كفرملكي) و(السكسكية) و(الغازية) و(الخيام) في الجنوب.
وعلى صعيد متصل ذكرت الوكالة أن طائرات جيش الاحتلال شنت كذلك غارات "عنيفة" على منطقة (البقاع) شرقي لبنان مستهدفة مدينة (الهرمل) ومحيطها ومدينة (بعلبك) والبلدات المحيطة فيها ما ادى الى تدمير عددا من المعامل والمستودعات والمحال التجارية والمزارع والمناطق المأهولة بالسكان.
وبينت أن صواريخ الطائرات أصابت بلدات (شعت) و(سرعين) و(عين السودا) و(النعنعية) و(يونين) و(طاريا) و(بوداي).
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أن 33 قتيلا و195 جريحا سقطوا في غارات شنتها الاحتلال الاسرائيلي على لبنان أمس السبت.
ويشهد لبنان منذ صباح الاثنين الماضي شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق أخرى تابعة له مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.(النهاية)

ك ب ش / ن ع ع




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